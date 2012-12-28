Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
В Липецкой области скользко, сыро и до +3
Погода в Липецке
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
Читать все
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
«Признаков жизни не было. Нику спасли чудом»
Происшествия
Экстренное предупреждение о непогоде: ночью сильные осадки и ветер
Погода в Липецке
Следы крови стали доказательством в деле о краже
Происшествия
«Угроза атаки БПЛА» объявлена по всей области
Происшествия
Пожар на нефтебазе в Усманском округе потушен
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
Общество
В Липецкой области оттепель продержится еще день
Погода в Липецке
В Новой Жизни пропал свет
Общество
Красный действовал до полуночи, желтый — до утра
Происшествия
Читать все
Общество
264
сегодня, 16:39
3

Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозам синоптиков, 8-9 января на территории Липецкой области ожидаются осадки, местами в виде сильного дождя, мокрого снега, налипание снега, ветер с порывами ветра до 17 м/с.

Энергетики филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в  режиме повышенной готовности.  

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 68 бригад «Липецкэнерго»: 409 специалистов и 179 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находятся 14 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 2 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам региона.   

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. 

«Липецкэнерго» призывает жителей быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов. Помните: опасно приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров. Не пытайтесь самостоятельно устранять повреждения энергооборудования. Незамедлительно сообщите об обнаруженном нарушении в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте: mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android:  
- Google Play: https://clck.ru/34GkNw 
- RuStore: https://clck.ru/3Qo5N4

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).

непогода
1
0
3
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
селянин
34 минуты назад
Пусть от моего поста, станет хоть чуть-чуть теплее обитателям человейников и домов, у которых отсутствует данный девайс.
Ответить
селянин
сегодня, 16:46
Бензогенератор давно наготове, полный бак всегда.
Ответить
неселянин
47 минут назад
молодец, что доложил.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить