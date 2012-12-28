Общество
Энергетики «Липецкэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
По прогнозам синоптиков, 8-9 января на территории Липецкой области
ожидаются осадки, местами в виде сильного дождя, мокрого снега, налипание снега, ветер с порывами ветра до 17 м/с.
К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 68 бригад «Липецкэнерго»: 409 специалистов и 179 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находятся 14 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 2 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам региона.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.
«Липецкэнерго» призывает жителей быть предельно внимательными, осторожными и неукоснительно соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов. Помните: опасно приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров. Не пытайтесь самостоятельно устранять повреждения энергооборудования. Незамедлительно сообщите об обнаруженном нарушении в энергокомпанию или МЧС.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
1. На официальном сайте: mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage
2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
Для устройств на платформе Android:
- Google Play: https://clck.ru/34GkNw
- RuStore: https://clck.ru/3Qo5N4
Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).
