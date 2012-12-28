В колонию пытались перебросить девять мобильников

Мужчину с двумя свёртками задержали у запретной зоны колонии.

В исправительную колонию №4 по улице Кротевича в Ельце пытались перебросить девять мобильных телефонов.— На режимной территории, прилегающей к запретной зоне колонии, при попытке переброса партии запрещенных предметов был задержан гражданин. При досмотре обнаружены и изъяты два свертка, в которых находились девять мобильных телефонов, — сообщает пресс-служба УФСИН Липецкой области.Составлен протокол об административном правонарушении.