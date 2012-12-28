Жителя Липецкой области обвиняют в оправдании терроризма

По данным ФСБ, он опубликовал в интернете соответствующие сообщения.



Следственным подразделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») в отношении жителя региона.«Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый опубликовал в сети Интернет сообщения, оправдывающие деятельность украинской организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», — говорится в сообщении УФСБ.Максимальная санкция инкриминируемой липчанину статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.