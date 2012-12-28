Жителя Липецкой области обвиняют в оправдании терроризма
По данным ФСБ, он опубликовал в интернете соответствующие сообщения.
«Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что подозреваемый опубликовал в сети Интернет сообщения, оправдывающие деятельность украинской организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», — говорится в сообщении УФСБ.
Максимальная санкция инкриминируемой липчанину статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
