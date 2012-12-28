Происшествия
1091
сегодня, 16:05
2

Дело об убийстве в «Мяте» может приобрести новый поворот

Мать умершего от побоев Романа Андреева попросила главу Следкома РФ Александра Бастрыкина дать правовую оценку действиям бывшей сожительницы сына, считая ее организатором преступления.

Председатель СК России Александр Бастрыкина потребовал представить ему информацию о ходе расследования уголовного дела по факту причинения смерти жителю Липецкой области после обращения к нему через соцсети.

«Заявителями высказывается мнение о возможной причастности к совершенному преступлению бывшей подруги погибшего, при этом отмечается, что следствием ее действиям не дана надлежащая оценка», — сообщила сегодня пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Речь идет о событиях 3 января, когда в кальян-баре «Мята Lounge Липецк» 27-летний Руслан Оглы избил 29-летнего Романа Андреева, который от полученных травм захлебнулся кровью и умер. Руслан Оглы скрылся с места преступления, а на следующий день добровольно явился в полицию с признанием вины в хулиганстве.

Расследование этого уголовного дела сразу пошло непросто: региональный Следком несколько раз менял квалификацию действий Руслана Оглы. Вначале, 7 января, следствие вменило ему часть 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Вечером того же дня Следком переквалифицировал обвинение по двум другим статьям Уголовного кодекса: по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). После вмешательства председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина квалификацию действий Оглы изменили на часть 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и на пункт «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство»). По этим статьям обвинения 11 января судья Октябрьского районного суда Липецка Кирилл Власов арестовал ранее дважды судимого Оглы на время следствия.

Еще перед процедурой ареста мать погибшего Ольга Леньшина рассказала GOROD48, что требовала у следователя наказать бывшую подругу сына Викторию — за подстрекательство и кражу его телефона. По ее мнению, девушка спровоцировала нападение на Романа потому, что тот отказался взять ее в жены. Из рассказа Ольги следовало, что Виктория буквально преследовала Романы. 3 января она приехала «Мяту» с еще одним своим бывшим, Русланом, который и забил Романа до смерти. На записи камер «Мяты» попали как Руслан, так и Виктория, которая забрала телефон Романа.

Ольга, с которой мы еще раз поговорили сегодня, не оспаривает то, что позже стало слухами: Роман мог делиться с другими интимными фотографиями Виктории, сделанными с ее согласия, когда они были парой. Позже украденный телефон Виктория отдала следователю по делу о гибели Романа.

Ольга Леншина на процедуре ареста подозреваемого в смерти ее сына 

— Я обратилась к председателю Следственного Комитета России Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку действиям Виктории. Ведь если бы не она, то мой сын был бы жив, — сказала Ольга GOROD48.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Липецкой области Шаповалову Е.В. представить актуальную информацию о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения», — в говорится в сегодняшнем сообщении регионального управления Следкома.
Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Я
33 минуты назад
Прям ждала этой статьи,очень интересно узнать,как накажут эту парочку,из за которых погиб молодой человек.держите нас в курсе город 48
Ответить
Vlad
57 минут назад
Хоронить собственного ребенка — что может быть хуже? Это очень больно, особенно когда ты знаешь, что твой ребенок был абсолютно здоров и его убили.
Ответить
