Общество
сегодня, 14:19
Жители села Боринского готовы пересесть на лодки
Восемь лет они добиваются ремонта водостока.
«Восемь лет с администрацией воюем. Единственный сдвиг изменили маршрут школьного автобуса, чтоб не утонул», — рассказал GOROD48 житель улицы Алексей Лукин.
По его словам, улицу топит из-за магазина, хозяин которого запрудил водосток, сделанный администрацией.
У начальника Боринского территориального отдела Екатерины Воропаевой другая версия. Подтапливает дорогу из-за рельефа. Жители улицы положили у своих домов тротуарную плитку и таким образом подняли часть дороги. Дом Алексея Лукина находится немного ниже остальных строений.
Екатерина Воропаева пообещала, что воду откачают воду, как только закончатся дожди.
Школьный автобус, действительно, какое-то время, после паводка, ездил по другой улице.
