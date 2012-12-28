Жители села Боринского готовы пересесть на лодки

Восемь лет они добиваются ремонта водостока.

В селе Боринское Липецкого округа во время последних дождей залило часть улицы Салтыкова Щедрина.«Восемь лет с администрацией воюем. Единственный сдвиг изменили маршрут школьного автобуса, чтоб не утонул», — рассказал GOROD48 житель улицы Алексей Лукин.По его словам, улицу топит из-за магазина, хозяин которого запрудил водосток, сделанный администрацией.У начальника Боринского территориального отдела Екатерины Воропаевой другая версия. Подтапливает дорогу из-за рельефа. Жители улицы положили у своих домов тротуарную плитку и таким образом подняли часть дороги. Дом Алексея Лукина находится немного ниже остальных строений.Екатерина Воропаева пообещала, что воду откачают воду, как только закончатся дожди.Школьный автобус, действительно, какое-то время, после паводка, ездил по другой улице.