47 минут назад
В Липецкой области температура начинает расти
Погода возвращается к норме.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3, днем – от +6 до +11.
В Липецке облачно, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 11 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.
