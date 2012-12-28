В Липецкой области температура начинает расти

11 апреля Липецкая область останется под влиянием глубокого циклона, пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега. 12 и 13 марта атмосферное давление начнет расти, осадки начнут ослабевать, температура повысится. Среднесуточные температуры составят: 11 апреля 4 градуса тепла, что на 2 градуса ниже нормы, 12 и 13 апреля 6-8 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3, днем – от +6 до +11.В Липецке облачно, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие дожди. Температура ночью будет около 0 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 11 апреля стал самым теплым в Липецке в 2024 году, тогда в городе было +27. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.