21 минуту назад
Дело о гибели 33-летнего мотоциклиста ушло в суд
Водитель «ГАЗа» не пропустил мотоцикл «Сузуки» на перекрёстке.
Об этой аварии мы рассказывали. 1 июня прошлого года около 15:30 в селе Поддубровка Усманского округа на улице Центральной столкнулись автомобиль «ГАЗ» под управлением 44-летнего липчанина и мотоцикл «Сузуки» с 33-летним мужчиной. Мотоциклист от полученных тяжёлых травм умер в больнице. 44-летний водитель автомобиля теперь обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (по части третьей статьи 264 УК РФ).
— По данным следствия, водитель автомобиля «ГАЗ» выехал на перекресток, не предоставив преимущество в движении мотоциклу «Сузуки», который двигался по главной дороге. Водитель мотоцикла, чтобы избежать столкновения, предпринял экстренное торможение. Однако это привело к тому, что он на большой скорости ударился о заднюю часть автомобиля «ГАЗ» и опрокинулся, — рассказали в прокуратуре Липецкой области.
Водителю «ГАЗа» грозит до пяти лет лишения свободы с лишение прав на срок до трех лет.
