Происшествия
104
9 минут назад

«КамАЗ» въехал в жилой дом: водитель арестован на 10 суток

В момент аварии в доме был мужчина: когда комнату заволокло пылью, он выбрался из дома через окно, но водителя уже не было рядом с грузовиком.

В Лев-Толстовском районе на 10 суток арестован 36-летний водитель «КамАЗа», который 22 марта протаранил жилой дом в селе Астапово Лев-Толстовского района и скрылся. Водителя привлекли к административной ответственности по части второй статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

ДТП произошло при следующих обстоятельствах: водитель «КамАЗа» наехал на искусственную неровность на большой скорости, потерял управление грузовиком, после чего он въехал в жилой дом, расположенный у дороги. После этого водитель скрылся.

Вину водитель не признал, настаивая на том, что дом показался ему не жилым, поэтому он решил, что не обязан никуда сообщать о ДТП.

Но в момент аварии в доме находился мужчина, который услышал звук столкновения, после чего помещение заволокло пылью. Дом в результате аварии был поврежден. Когда жилец выбрался из дома через окно, водителя уже не было рядом с грузовиком.
