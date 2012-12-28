«КамАЗ» въехал в жилой дом: водитель арестован на 10 суток
В момент аварии в доме был мужчина: когда комнату заволокло пылью, он выбрался из дома через окно, но водителя уже не было рядом с грузовиком.
ДТП произошло при следующих обстоятельствах: водитель «КамАЗа» наехал на искусственную неровность на большой скорости, потерял управление грузовиком, после чего он въехал в жилой дом, расположенный у дороги. После этого водитель скрылся.
Вину водитель не признал, настаивая на том, что дом показался ему не жилым, поэтому он решил, что не обязан никуда сообщать о ДТП.
Но в момент аварии в доме находился мужчина, который услышал звук столкновения, после чего помещение заволокло пылью. Дом в результате аварии был поврежден. Когда жилец выбрался из дома через окно, водителя уже не было рядом с грузовиком.
