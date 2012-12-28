На НЛМК выберут «Молодого лидера-2026»

В Группе НЛМК стартовал конкурс «Молодой лидер-2026». Это один из самых популярных корпоративных конкурсов среди молодых металлургов. В нем каждый год принимают участие сотни сотрудников до 35 лет. Конкурс помогает участникам реализовать в компании собственные проекты по улучшению производственных, технологических и бизнес-процессов.

Конкурс проходит в течении года в несколько этапов. Участников ждут бизнес-игры, встречи с экспертами и защита собственных проектов перед руководителями компании. В этом году участникам предложили следующие темы: «Цифровизация процессов и ИИ», «Идеи для эффективного сотрудничества» и «Человеческий капитал: связь поколений». Победителей конкурса определят в конце года, каждый из них получит звание «Молодой лидер НЛМК-2026» и 100 тысяч рублей в корпоративной валюте – ферумах.— Конкурс дал мне уверенность в себе и своих целях. Я поняла, что любую идею можно воплотить в жизнь, если есть супер-команда, которая искренне верит в тебя. «Молодой лидер» помог обрести новый опыт, получить порцию вдохновения, познакомиться с коллегами из разных структурных подразделений и заручиться с ними взаимной поддержкой, — поделилась победительница прошлого года, старший специалист дирекции по персоналу НЛМК Надежда Потаева.«Молодой лидер» проводится на НЛМК более 20 лет. За это время участие в нем приняли свыше 15 тысяч сотрудников. Многие руководители компании в разные годы становились победителями этого конкурса.