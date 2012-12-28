Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
НЛМК Live
129
55 минут назад

На НЛМК выберут «Молодого лидера-2026»

В Группе НЛМК стартовал конкурс «Молодой лидер-2026». Это один из самых популярных корпоративных конкурсов среди молодых металлургов. В нем каждый год принимают участие сотни сотрудников до 35 лет. Конкурс помогает участникам реализовать в компании собственные проекты по улучшению производственных, технологических и бизнес-процессов. 

Конкурс проходит в течении года в несколько этапов. Участников ждут бизнес-игры, встречи с экспертами и защита собственных проектов перед руководителями компании. В этом году участникам предложили следующие темы: «Цифровизация процессов и ИИ», «Идеи для эффективного сотрудничества» и «Человеческий капитал: связь поколений». Победителей конкурса определят в конце года, каждый из них получит звание «Молодой лидер НЛМК-2026» и 100 тысяч рублей в корпоративной валюте – ферумах. 

— Конкурс дал мне уверенность в себе и своих целях. Я поняла, что любую идею можно воплотить в жизнь, если есть супер-команда, которая искренне верит в тебя. «Молодой лидер» помог обрести новый опыт, получить порцию вдохновения, познакомиться с коллегами из разных структурных подразделений и заручиться с ними взаимной поддержкой, — поделилась победительница прошлого года, старший специалист дирекции по персоналу НЛМК Надежда Потаева. 

«Молодой лидер» проводится на НЛМК более 20 лет. За это время участие в нем приняли свыше 15 тысяч сотрудников. Многие руководители компании в разные годы становились победителями этого конкурса.
конкурс
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить