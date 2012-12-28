$78.23
По улицам Бескрайней и Аэродромной в Липецке течет вода
Происшествия
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Общество
По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения
Общество
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
На улице Энгельса нашли труп мужчины
Происшествия
Липчане продолжают салютовать Новому году
Общество
Над территорией Липецкой области сбили четыре БПЛА
Общество
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
Под предлогом аренды жилья женщина похитила золотые украшения
Происшествия
«Будет отъедаться и восстанавливать силы»
Общество
Из-за ремонта в частном секторе Липецка отключат холодную воду
Общество
Управляющую компанию оштрафовали на 170 000 рублей
Общество
Энергетики разбираются, почему в посёлке Дачный нет воды
Общество
Опасность миновала
Общество
Липчане продолжают салютовать Новому году
Общество
На улице Энгельса нашли труп мужчины
Происшествия
Энергетики разбираются, почему в посёлке Дачный нет воды
Общество
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
Управляющую компанию оштрафовали на 170 000 рублей
Общество
«Будет отъедаться и восстанавливать силы»
Общество
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
Из-за ремонта в частном секторе Липецка отключат холодную воду
Общество
325
32 минуты назад
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
В ближайшие четыре часа с сохранением в течение суток ожидается усиление ветра до 17 м/с. Метель, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
метель
ветер
0
0
0
2
1
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Комментарии