ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения
Общество
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
На Московской завершена укладка асфальта: движение полностью открыто
Общество
Десять автомобилей попали в массовое ДТП на трассе «Дон» в Елецком округе
Происшествия
Ночью в Липецке горела баня
Происшествия
Липчан предостерегают от катания на горках: всего две официально признаны безопасными
Общество
53-летняя женщина потерялась у реки Матыра: её спасли полицейские
Происшествия
Пенсионерка вышла из дома в час ночи и пропала
Происшествия
Движение на месте массовой аварии на трассе «Дон» возобновлено
Происшествия
Общество
97
28 минут назад
1

Липчан предостерегают от катания на горках: всего две официально признаны безопасными

Традиционные зимние забавы могут обернуться каникулами на больничной койке. 

Инспекция гостехнадзора Липецкой области предостерегает липчан от катания на горках.

«Перед тем, как отправиться на снежные горки, позаботьтесь о своей безопасности. Стихийные снежные склоны и самодельные горки во дворах не являются аттракционами. Они не проходят проверку на безопасность и не контролируются государственными органами. В Липецке есть два официально зарегистрированных и проверенных зимних аттракциона – горки в парках Быханов сад и Свободный Сокол. Они прошли ежегодное техническое освидетельствование и готовы к эксплуатации», – сообщает Гостехнадзор.

Но если вы все же решили кататься на стихийной горке — убедитесь, что склон ровный и без посторонних предметов и запомните правило: чем выше и круче горка, тем выше риск травмироваться.

Фото – t.me/igtn48
Новый год
горка
0
0
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лена
17 минут назад
Да все эти горки небезопасные. Я так с одной улетела, что теперь всегда такая веселая.
Ответить
