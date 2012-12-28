Липчан предостерегают от катания на горках: всего две официально признаны безопасными

Традиционные зимние забавы могут обернуться каникулами на больничной койке.

Инспекция гостехнадзора Липецкой области предостерегает липчан от катания на горках.«Перед тем, как отправиться на снежные горки, позаботьтесь о своей безопасности. Стихийные снежные склоны и самодельные горки во дворах не являются аттракционами. Они не проходят проверку на безопасность и не контролируются государственными органами. В Липецке есть два официально зарегистрированных и проверенных зимних аттракциона – горки в парках Быханов сад и Свободный Сокол. Они прошли ежегодное техническое освидетельствование и готовы к эксплуатации», – сообщает Гостехнадзор.Но если вы все же решили кататься на стихийной горке — убедитесь, что склон ровный и без посторонних предметов и запомните правило: чем выше и круче горка, тем выше риск травмироваться.