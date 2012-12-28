Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
сегодня, 09:42
16-ти и 18-летнего пешеходов сбила «Тойота» во дворе на Космонавтов
За сутки на дорогах области пострадали семь человек, двое – погибли.
Госавтоинспекция уточнила данные о смертельной аварии на трассе Хлевное – Липецк. Столкновение автомобилей «Хендай» и «Дэу Матиз» произошло около 11:00. Первой машиной управлял 53-летний водитель, а за рулем «Дэу Матиз» находилась 42-летняя женщина. Водитель и 16-летний пассажир «Хендая» с травмами были доставлены в больницу, а 46-летняя пассажирка «Хендая» и женщина-водитель «Матиза» от полученных травм погибли на месте.
Еще одна авария произошла вчера Задонском районе: на трассе «Дон» 59-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» не справилась с управлением и врезалась в световую опору. С травмами женщину доставили в больницу.
