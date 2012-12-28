Дед Мороз и Снегурочка подарили сказку липецким дворам: предновогодний тур организовала депутат Ольга Митрохина

Традиционные предновогодние праздники, организованные депутатом областного Совета Ольгой Митрохиной, вновь прошли во дворах её округа – в районе «Победа» и Тракторном микрорайоне. 27 декабря Дед Мороз и Снегурочка подарили их жителям настоящую сказку.

Самый массовый хоровод собрался в микрорайоне «Победа» у ёлки во дворе школы №26, где более трёхсот детей и их родителей приняли участие в шуточных состязаниях, танцевальных конкурсах и новогодних квестах. Аниматоры работали наполную, а Дед Мороз едва успевал слушать стихи от нескончаемого потока желающих.«Мы проводим такие праздники с 2019 года, а в этом году нам очень помогла Ольга Николаевна Митрохина, — рассказал председатель ТОС «Свои люди» Дмитрий Глазков. — Дети ждут эти встречи, учат стихи — и не отпустят Деда Мороза, пока каждый не получит свою минуту волшебства».Предновогодний тур Деда Мороза и Снегурочки продолжился в Тракторном районе. Волшебный кортеж прибыл на улицу Огнева, где также была наряжена ёлка, звучали новогодние песни и водили хороводы. Галина Двуреченская, пришедшая с дочкой и крестницей, отметила: «Ольга Николаевна устраивает для нас мероприятия не только под Новый год, но и в другие праздники. Всегда можно узнать о них в нашей группе в соцсетях или обратиться за помощью». Все дети получили наборы карандашей в подарок.Завершился сказочный тур у пруда на 3-м участке ЛТЗ — эта встреча давно стала доброй традицией, собирающей целые семьи в ожидании чуда. Здесь, кстати, взрослых было не меньше, чем детей, ведь под Новый год всем хочется верить в волшебство, и чудеса иногда случаются.«От всей души хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством! — обратилась к участникам праздников и липчанам депутат Ольга Митрохина. — Пусть в новом году будет много ярких событий, новых возможностей, побед и достижений! И сбудутся самые смелые мечты и ожидания! Пусть каждый день будет наполнен вдохновением, радостью и смехом! А рядом пусть будут верные друзья, близкие и родные люди!».