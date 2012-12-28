В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду

Жители сокола останутся без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях 29 декабря уже с 07 утра, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 5, 7, 9 по улице Инженерной, №№ 9а, 11 по улице Спиртзаводской, №№ 1а, 1б, 1в, вл. 1г, 3в, 11, 12, 14 по проезду Осеннему, №№ 2б, 23а, 32, 34а, 36а, 37, 41, 43, 44 по улице Фурманова, №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой, в частном секторе улиц Фурманова, Земной, Кленовой, Дорожной, Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской (Сырское), Садовой, Калинина, по Осеннему проезду, в переулке Рядовом.





С 07:00 и до окончания работ отключат холодную воду на улицах Баумана, К. Цеткин, Энгельса, Римского-Корсакова, Ковалева, Дружбы, Франко, Курако, Челюскинцев, 40 лет Октября, Кутузова, Ушинского, Газина, Аксакова, Смыслова, Брюллова, Мамина-Сибиряка, Пожарского, Тамбовской, Шоссейной, Тамбов-Орел, Бородинской, площадях Заводской, Горскова, в переулке Больничном.В этот же период без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Студеновской, Курчатова, Белорусской, Брюллова, Бардина, Курской, Доменщиков, Тульской, Шоссейной, Водной, Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинской, Стасова, Литейной, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Брестской, Хабарова, Былинной, Кочеткова, Брусничной, Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокой, Патриса Лумумбы, 1-ой Либкнехта, 2-ой Либкнехта, Ковалева, Производственной, Восточная, Гражданской, Северной, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковой, Энгельса, Цеткин, Баумана, переулков Уютного, Курчатова, Теплого, Чугунного, Ракетного, Болотникова, Ермака, Полтавского, Свободного.Подвоз воды для жителей Сокола будет организован по адресам: улица Ушинского, 10, улица 40 Лет Октября, 39, а также по заявкам потребителей.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.