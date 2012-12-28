Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
В субботу, 27 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах – без холодной воды временно останутся потребители часть 19-го микрорайона и Дикого, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресу: улица Московская, 115, а также по заявкам потребителей.
В воскресенье, 28 декабря из-за плановых ремонтных работ на сетях с 10:00 не будет холодной воды в доме № 53 по улице Октябрьской. Воду подвезут по заявкам потребителей.
После окончания ремонтных работ возможно повышение мутности воды.
