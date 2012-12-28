В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду

В субботу, 27 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах – без холодной воды временно останутся потребители часть 19-го микрорайона и Дикого, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова, № 1а в переулке Вишневом. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Верещагина, Даргомыжского, Вишневого, Фруктового.Подвоз воды будет организован по адресу: улица Московская, 115, а также по заявкам потребителей.В воскресенье, 28 декабря из-за плановых ремонтных работ на сетях с 10:00 не будет холодной воды в доме № 53 по улице Октябрьской. Воду подвезут по заявкам потребителей.После окончания ремонтных работ возможно повышение мутности воды.