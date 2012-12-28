Все новости
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Происшествия
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие из-за гирлянды, мороз и спасённый попугай
Общество
На 12 улицах и в трех садоводчествах отключат электричество
Общество
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Общество
109
48 минут назад

Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета

Депутаты Липецкого городского Совета вручили подарки детям, написавшим письма для новогодней акции «Елка желаний».

Конверты с пожеланиями детей — воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя России Эдуарда Белана» — депутаты сняли с новогодней елки, установленной в здании горсовета. Дети просили мягкие игрушки, конструкторы, спортивные принадлежности, настольные игры. А сегодня воспитанники центра получили воплощение своих желаний: после последней  в этом году сессии, депутаты вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили им новогодние подарки.

— Новый год — это всегда долгожданный праздник для детей. И всегда хочется подарить им веру в чудо, в волшебство. Все депутаты с особым трепетом и теплотой подошли к участию в акции. Мы старались подарить ребятам не просто подарок, а настоящий праздник, заботу и внимание, —отметила председатель городского парламента Евгения Фрай.

Депутат Вера Урываева сняла с елки письмо юной Ксении. Девочка попросила у Деда Мороза мягкую игрушку.

— Всегда с радостью отзываюсь на пожелания ребят. Сегодня выступаю в роли Снегурочки. Очень приятно исполнить такое доброе желание. Пусть Новый год сложится для Ксюши хорошо! — сказала Вера Урываева.

n00inx38101dwziilq3aq6d5162giw8f.jpg

Были и «практичные» пожелания от ребят постарше. 15-летний Антон, например, мечтал о настольной игре, чтобы интересно проводить время с друзьями. Депутат Кирилл Иванов вручил ему подарок и пожелал успехов в учебе.

e77flrug4b6uhgcluw9j2v6nb9v3iqei.jpg

А тем ребятам, которые не смогли приехать на праздник, депутаты передали подарки.

Так, пожелание трехлетнего Данилы – конструктор, передал Андрей Бугаков.

n1808bufa03j8ue0xegxkg4gwp8v09js.jpg

— В детстве я тоже любил собирать различные машинки, домики из конструктора. Теперь, будучи профессиональным строителем, собираю дома, но уже из других материалов. Как знать, может такой подарок станет и для Данилы хорошим вкладом в выбор будущей профессии, — сказал Андрей Бугаков.

Акция объединила не только депутатов горсовета, но и членов Молодежного парламента Липецка.

Фото: пресс-службы Липецкого городского Совета

Елка желаний
Липецкий горсовет
