Общество
109
48 минут назад
Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета
Депутаты Липецкого городского Совета вручили подарки детям, написавшим письма для новогодней акции «Елка желаний».
— Новый год — это всегда долгожданный праздник для детей. И всегда хочется подарить им веру в чудо, в волшебство. Все депутаты с особым трепетом и теплотой подошли к участию в акции. Мы старались подарить ребятам не просто подарок, а настоящий праздник, заботу и внимание, —отметила председатель городского парламента Евгения Фрай.
Депутат Вера Урываева сняла с елки письмо юной Ксении. Девочка попросила у Деда Мороза мягкую игрушку.
— Всегда с радостью отзываюсь на пожелания ребят. Сегодня выступаю в роли Снегурочки. Очень приятно исполнить такое доброе желание. Пусть Новый год сложится для Ксюши хорошо! — сказала Вера Урываева.
Были и «практичные» пожелания от ребят постарше. 15-летний Антон, например, мечтал о настольной игре, чтобы интересно проводить время с друзьями. Депутат Кирилл Иванов вручил ему подарок и пожелал успехов в учебе.
А тем ребятам, которые не смогли приехать на праздник, депутаты передали подарки.
Так, пожелание трехлетнего Данилы – конструктор, передал Андрей Бугаков.
— В детстве я тоже любил собирать различные машинки, домики из конструктора. Теперь, будучи профессиональным строителем, собираю дома, но уже из других материалов. Как знать, может такой подарок станет и для Данилы хорошим вкладом в выбор будущей профессии, — сказал Андрей Бугаков.
Акция объединила не только депутатов горсовета, но и членов Молодежного парламента Липецка.
Фото: пресс-службы Липецкого городского Совета
0
0
0
0
1
Комментарии