Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета

Депутаты Липецкого городского Совета вручили подарки детям, написавшим письма для новогодней акции «Елка желаний».





Конверты с пожеланиями детей — воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству имени Героя России Эдуарда Белана» — депутаты сняли с новогодней елки, установленной в здании горсовета. Дети просили мягкие игрушки, конструкторы, спортивные принадлежности, настольные игры. А сегодня воспитанники центра получили воплощение своих желаний: после последней в этом году сессии, депутаты вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили им новогодние подарки.— Новый год — это всегда долгожданный праздник для детей. И всегда хочется подарить им веру в чудо, в волшебство. Все депутаты с особым трепетом и теплотой подошли к участию в акции. Мы старались подарить ребятам не просто подарок, а настоящий праздник, заботу и внимание, —отметила председатель городского парламента Евгения Фрай.Депутат Вера Урываева сняла с елки письмо юной Ксении. Девочка попросила у Деда Мороза мягкую игрушку.— Всегда с радостью отзываюсь на пожелания ребят. Сегодня выступаю в роли Снегурочки. Очень приятно исполнить такое доброе желание. Пусть Новый год сложится для Ксюши хорошо! — сказала Вера Урываева.Были и «практичные» пожелания от ребят постарше. 15-летний Антон, например, мечтал о настольной игре, чтобы интересно проводить время с друзьями. Депутат Кирилл Иванов вручил ему подарок и пожелал успехов в учебе.А тем ребятам, которые не смогли приехать на праздник, депутаты передали подарки.Так, пожелание трехлетнего Данилы – конструктор, передал Андрей Бугаков.— В детстве я тоже любил собирать различные машинки, домики из конструктора. Теперь, будучи профессиональным строителем, собираю дома, но уже из других материалов. Как знать, может такой подарок станет и для Данилы хорошим вкладом в выбор будущей профессии, — сказал Андрей Бугаков.Акция объединила не только депутатов горсовета, но и членов Молодежного парламента Липецка.