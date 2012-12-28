Обокрала проездом: полицейские задержали женщину за криминал на АЗС

Жительница Ростовской области вынесла товары из заправки в Задонском районе.



Задонские полицейские раскрыли кражу товаров с АЗС: задержана 31-летняя жительница Ростова-на-Дону.Женщина была в Липецкой области проездом. Пока водитель заправлял автомобиль, она вынесла из магазина при заправке сладости и две мягкие игрушки. Ущерб составил около четырех тысяч рублей.«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция инкриминируемой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщает областное управление МВД.