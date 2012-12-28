По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Происшествия
30 минут назад
Обокрала проездом: полицейские задержали женщину за криминал на АЗС
Жительница Ростовской области вынесла товары из заправки в Задонском районе.
Женщина была в Липецкой области проездом. Пока водитель заправлял автомобиль, она вынесла из магазина при заправке сладости и две мягкие игрушки. Ущерб составил около четырех тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция инкриминируемой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет», — сообщает областное управление МВД.
