1091
сегодня, 17:00
4

Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег

Затем резко похолодает.

22 декабря Липецкая область окажется под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. 23 декабря регион будет находиться в тыловой части этого циклона, пройдет небольшой снег. 24 декабря атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, ожидается холодная погода.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 декабря – 1 градус мороза, что на 5 градусов выше нормы, 23 декабря – 7 градусов мороза, температура будет соответствовать климатической норме, 24 декабря – 13 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами гололедно-изморозевые отложения, гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2.

В Липецке облачно, небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -1 до -4 градусов, днем – около 0 градусов.

День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.
Комментарии (4)

Липчанка.
15 минут назад
Сегодня самый короткий день и самая длинная ночь .В народе его называют зимним солнцестоянием .настоящей зимы мы еще не видели, да и солнышко нас сегодня не порадовало .Может зимняя погода порадует на новый год !
Ответить
ВВС
30 минут назад
Наконец то настоящая новогодняя погода
Ответить
Безобразие !
34 минуты назад
В Саудовской Аравии выпал снег , а у нас нет снега ! Куда пропал наш русский снег ?
Ответить
СССР
41 минуту назад
хоть бы навал пол метра
Ответить
