Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег

Затем резко похолодает.

22 декабря Липецкая область окажется под влиянием атлантического циклона и его атмосферных фронтов, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. 23 декабря регион будет находиться в тыловой части этого циклона, пройдет небольшой снег. 24 декабря атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, ожидается холодная погода.Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 декабря – 1 градус мороза, что на 5 градусов выше нормы, 23 декабря – 7 градусов мороза, температура будет соответствовать климатической норме, 24 декабря – 13 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами гололедно-изморозевые отложения, гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2.В Липецке облачно, небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -1 до -4 градусов, днем – около 0 градусов.День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.