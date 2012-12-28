Источник течи канализационных стоков на Тракторном нашли: это результат серьезной аварии
Погода в Липецке
Перед возвращением морозов в Липецкой области пройдет снег
Затем резко похолодает.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 декабря – 1 градус мороза, что на 5 градусов выше нормы, 23 декабря – 7 градусов мороза, температура будет соответствовать климатической норме, 24 декабря – 13 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами гололедно-изморозевые отложения, гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5 градусов, днем – от -3 до +2.
В Липецке облачно, небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью будет от -1 до -4 градусов, днем – около 0 градусов.
День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза.
