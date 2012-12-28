В Новом году мошенникам станет сложнее обманывать липчан

Заработают дополнительные механизмы защиты.

Липецкое отделение Банка России рассказало о финансовых новациях наступающего 2026 года — две из них вступят в силу уже завтра, 1 января и ещё три — 1 сентября 2026 года. Финансовые новации коснутся кибербезопасности, страхования, цифрового рубля и программы долгосрочных сбережений.Уже с 1 января переводы дополнительно защитят от мошенников — банки будут обязаны остановить перевод на 48 часов в различных подозрительных ситуациях.Например, если за шесть часов до отправки денег человеку поступило много звонков или сообщений с незнакомых номеров. Или если за сутки до перевода денег новому получателю клиент перевел себе же не менее 200 тысяч рублей из другого банка через СБП. Еще один повод для приостановки перевода — если за двое суток до операции номер телефона человека изменился в онлайн-банке или на Госуслугах.Пауза позволит клиенту еще раз подумать, не действует ли он по инструкции мошенников. При остановке операции банк предупредит владельца счета о возможном риске. При этом клиент будет вправе настоять на немедленном переводе, тогда деньги всё же уйдут адресату. Но если получатель окажется мошенником, банк уже не вернет украденную сумму.С 1 января страховщики перестанут заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Но все действующие полисы будут работать до конца срока договора.В пресс-службе Липецкого отделения Банка России пояснили: ИСЖ оказалось слишком сложным и непредсказуемым для покупателей. Люди плохо понимали, куда именно вложены их деньги и какой доход можно ожидать. Это приводило к разочарованию из-за низких доходов и даже убытков.Вместо ИСЖ предлагается другой вариант — долевое страхование жизни (ДСЖ). Оно включает страхование жизни от несчастного случая и вложения в паевые инвестиционные фонды. Покупатели сами выбирают паи, поэтому им проще оценить вероятную доходность и риски. Но по ДСЖ, как и по ИСЖ, нет гарантий прибыли. Если к концу договора паи подорожают, владелец полиса получит инвестиционный доход, подешевеют — убытки.С 1 сентября 2026 года клиенты крупных российских банков при желании смогут открыть кошельки с цифровыми рублями. Они будут доступны в разных банковских приложениях. И больше не придется перекидывать деньги самому себе из одного банка в другой.Переводы на цифровые кошельки будут быстрыми и бесплатными. Цифрорублями можно будет расплачиваться в супермаркетах, автосалонах, на маркетплейсах и в других крупных торговых организациях.С 1 сентября покупатели больше не будут путаться во множестве QR-кодов на кассе: все платежи в магазинах и салонах услуг будут проходить через единый универсальный код.Сейчас на кассе можно увидеть несколько QR-кодов для оплаты, и бывает сложно разобраться, какой именно подходит вам. Из-за этого можно провести операцию не тем способом и потерять бонусы или кэшбек.Единый QR-код приведет покупателя на страницу, где собраны все возможные способы расчетов: через Систему быстрых платежей, платежный сервис банка, оплату цифровыми рублями или частями. Человек сможет выбрать самый удобный и выгодный для себя вариант.С 1 сентября максимальная сумма налогового вычета на долгосрочные сбережения увеличится с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Но только для родителей, которые делают такие сбережения в пользу своих детей.Когда взносы на долгосрочные сбережения детей делают оба родителя, то каждый из них может оформить возврат со своих платежей. Повышенный вычет доступен, пока ребенку не исполнится 18 лет, а если он учится очно — 24 года.