Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Читать все
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
На Московской завершена укладка асфальта: движение полностью открыто
Общество
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Воздушная опасность миновала
Общество
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
Общество
342
сегодня, 09:10
1

В Новом году мошенникам станет сложнее обманывать липчан

Заработают дополнительные механизмы защиты.

Липецкое отделение Банка России рассказало о финансовых новациях наступающего 2026 года — две из них вступят в силу уже завтра, 1 января и ещё три —  1 сентября 2026 года. Финансовые новации коснутся кибербезопасности, страхования, цифрового рубля и программы долгосрочных сбережений.

Приостановка переводов на 48 часов

Уже с 1 января переводы дополнительно защитят от мошенников — банки будут обязаны остановить перевод на 48 часов в различных подозрительных ситуациях.

Например, если за шесть часов до отправки денег человеку поступило много звонков или сообщений с незнакомых номеров. Или если за сутки до перевода денег новому получателю клиент перевел себе же не менее 200 тысяч рублей из другого банка через СБП. Еще один повод для приостановки перевода — если за двое суток до операции номер телефона человека изменился в онлайн-банке или на Госуслугах.

Пауза позволит клиенту еще раз подумать, не действует ли он по инструкции мошенников. При остановке операции банк предупредит владельца счета о возможном риске. При этом клиент будет вправе настоять на немедленном переводе, тогда деньги всё же уйдут адресату. Но если получатель окажется мошенником, банк уже не вернет украденную сумму.

Вместо ИСЖ — ДСЖ

С 1 января страховщики перестанут заключать новые договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Но все действующие полисы будут работать до конца срока договора.

В пресс-службе Липецкого отделения Банка России пояснили: ИСЖ оказалось слишком сложным и непредсказуемым для покупателей. Люди плохо понимали, куда именно вложены их деньги и какой доход можно ожидать. Это приводило к разочарованию из-за низких доходов и даже убытков.

Вместо ИСЖ предлагается другой вариант — долевое страхование жизни (ДСЖ). Оно включает страхование жизни от несчастного случая и вложения в паевые инвестиционные фонды. Покупатели сами выбирают паи, поэтому им проще оценить вероятную доходность и риски. Но по ДСЖ, как и по ИСЖ, нет гарантий прибыли. Если к концу договора паи подорожают, владелец полиса получит инвестиционный доход, подешевеют — убытки.

Цифровой рубль

С 1 сентября 2026 года клиенты крупных российских банков при желании смогут открыть кошельки с цифровыми рублями. Они будут доступны в разных банковских приложениях. И больше не придется перекидывать деньги самому себе из одного банка в другой.

Переводы на цифровые кошельки будут быстрыми и бесплатными. Цифрорублями можно будет расплачиваться в супермаркетах, автосалонах, на маркетплейсах и в других крупных торговых организациях.

QR-код для оплаты

С 1 сентября покупатели больше не будут путаться во множестве QR-кодов на кассе: все платежи в магазинах и салонах услуг будут проходить через единый универсальный код.

Сейчас на кассе можно увидеть несколько QR-кодов для оплаты, и бывает сложно разобраться, какой именно подходит вам. Из-за этого можно провести операцию не тем способом и потерять бонусы или кэшбек.

Единый QR-код приведет покупателя на страницу, где собраны все возможные способы расчетов: через Систему быстрых платежей, платежный сервис банка, оплату цифровыми рублями или частями. Человек сможет выбрать самый удобный и выгодный для себя вариант.

Налоговый вычет

С 1 сентября максимальная сумма налогового вычета на долгосрочные сбережения увеличится с 400 тысяч до 500 тысяч рублей. Но только для родителей, которые делают такие сбережения в пользу своих детей.

Когда взносы на долгосрочные сбережения детей делают оба родителя, то каждый из них может оформить возврат со своих платежей. Повышенный вычет доступен, пока ребенку не исполнится 18 лет, а если он учится очно — 24 года.
деньги
финансы
10
4
2
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ромео
27 минут назад
Всех с новым годом!!!
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить