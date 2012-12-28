Все новости
Беспилотник влетел в пустую квартиру
Происшествия
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Перепалка в общедомовом чате обошлась в 5000 рублей
Происшествия
«А где же чугунные перила?»
Общество
Обманувшие липецкую компанию на 25 миллионов рублей Сергей Титов и Даниила Плотников выслушали приговор
Происшествия
Движение в центре Липецка будет затруднено: светофоры на выезде с Театральной площади отключат для настройки
Общество
Беспилотник извлечен из квартиры липецкой многоэтажки
Происшествия
В масле, твороге и кефире выявили кишечную палочку
Общество
Начались сезонные мошенничества: липчан обманывают при покупке ёлок и под предлогом получения посылок
Происшествия
80-летний рыбак утонул в реке в Добринском округе
Происшествия
Два ножа и 6800 украл из трех магазина житель Донского: его нашли по отпечаткам
Происшествия
Становлянцы Вадим Руднев и Микаил Алиев погибли на СВО
Общество
Шесть человек были спасены и 12 эвакуированы во время пожара на проспекте Победы
Происшествия
В России
27
12 минут назад

Последний рабочий день в уходящем году не будет сокращенным

Согласно производственному календарю на 2026 год, ближайший сокращенный рабочий день будет перед майскими праздниками — 30 апреля.

Последний рабочий день в этом году — 30 декабря — не будет сокращенным, — заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час перед официальным праздничным днем.

«В этом году 31 декабря - нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного], которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря - это обычный рабочий день, не сокращенный», — сказал депутат.

По мнению Нилова, последний день года нужно сделать нерабочим на постоянной основе, — передает ТАСС.

«Я считаю, что правильно было бы в Трудовом кодексе навсегда закрепить 31 декабря как нерабочий день. При этом, чтобы не нарушать общий баланс рабочих и нерабочих дней, а также не создавать дополнительной нагрузки на работодателей, правильно было бы, зафиксировав [31 декабря в качестве нерабочего дня], сократить, например, новогодние праздники, убрав 8 января», — добавил парламентарий.

Новогодние праздники (включая выходные и собственно праздничные дни) в этом году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Согласно производственному календарю на 2026 год, ближайший сокращенный рабочий день будет перед майскими праздниками — 30 апреля. До этого праздникам 23 февраля и 8 марта будут предшествовать выходные дни (воскресенье, 22 февраля и суббота, 7 марта).
рабочий день
выходные
праздники
