В России
27
12 минут назад
Последний рабочий день в уходящем году не будет сокращенным
Согласно производственному календарю на 2026 год, ближайший сокращенный рабочий день будет перед майскими праздниками — 30 апреля.
Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня уменьшается на один час перед официальным праздничным днем.
«В этом году 31 декабря - нерабочий день благодаря решению [о переносе выходного], которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря - это обычный рабочий день, не сокращенный», — сказал депутат.
По мнению Нилова, последний день года нужно сделать нерабочим на постоянной основе, — передает ТАСС.
«Я считаю, что правильно было бы в Трудовом кодексе навсегда закрепить 31 декабря как нерабочий день. При этом, чтобы не нарушать общий баланс рабочих и нерабочих дней, а также не создавать дополнительной нагрузки на работодателей, правильно было бы, зафиксировав [31 декабря в качестве нерабочего дня], сократить, например, новогодние праздники, убрав 8 января», — добавил парламентарий.
Новогодние праздники (включая выходные и собственно праздничные дни) в этом году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Согласно производственному календарю на 2026 год, ближайший сокращенный рабочий день будет перед майскими праздниками — 30 апреля. До этого праздникам 23 февраля и 8 марта будут предшествовать выходные дни (воскресенье, 22 февраля и суббота, 7 марта).
