Общество
сегодня, 10:40
Становлянцы Вадим Руднев и Микаил Алиев погибли на СВО
Посмертно они представлены к ордену Мужества.
«54-летний Вадим Руднев из деревни Барсуково погиб 23 октября 2025 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Похоронен он на кладбище в деревне Чепелёво Чеховского района Московской области», — сообщили в администрации Становлянского округа.
А 32-летний Алиев Микаил Шахисмаил Оглы из села Злобино погиб на специальной военной операции 27 июля 2025 года. Он похоронен на Майнском районном кладбище в Ульяновской области.
Вадим Руднев и Алиев Микаил Шахисмаил Оглы представлены к ордену Мужества посмертно.