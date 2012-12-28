Становлянцы Вадим Руднев и Микаил Алиев погибли на СВО

Посмертно они представлены к ордену Мужества.









Вадим Руднев и Алиев Микаил Шахисмаил Оглы представлены к ордену Мужества посмертно.

Похоронены двое жителей Становлянского округа, погибших на СВО.«54-летний Вадим Руднев из деревни Барсуково погиб 23 октября 2025 года, выполняя поставленные перед ним задачи в ходе проведения специальной военной операции. Похоронен он на кладбище в деревне Чепелёво Чеховского района Московской области», — сообщили в администрации Становлянского округа.А 32-летний Алиев Микаил Шахисмаил Оглы из села Злобино погиб на специальной военной операции 27 июля 2025 года. Он похоронен на Майнском районном кладбище в Ульяновской области.