Общество
59 минут назад
Многодетный отец задолжал по алиментам более трех миллионов рублей
Только после возбуждения уголовного дела мужчина устроился на работу.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина не исполнял обязанность по содержанию детей и нигде не работал, из-за чего и накопил такой долг. Было возбуждено административное дело по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, и суд назначил должнику наказание в виде обязательных работ.
Но и после отбытия этого наказания многодетный отец алименты не платил, в результате было возбуждено уже уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ. Только после этого, мужчина устроился на работу — сейчас алименты удерживаются из его зарплаты.
