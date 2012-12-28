Многодетный отец задолжал по алиментам более трех миллионов рублей

Только после возбуждения уголовного дела мужчина устроился на работу.

В Лев-Толстовском районе многодетный отец задолжал алиментов на трёх детей более чем на три миллиона рублей.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мужчина не исполнял обязанность по содержанию детей и нигде не работал, из-за чего и накопил такой долг. Было возбуждено административное дело по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов, и суд назначил должнику наказание в виде обязательных работ.Но и после отбытия этого наказания многодетный отец алименты не платил, в результате было возбуждено уже уголовное дело по части первой статьи 157 УК РФ. Только после этого, мужчина устроился на работу — сейчас алименты удерживаются из его зарплаты.