Сегодня в Липецке: венки к Новому году, игра в изобилие, сколько тратить на подарки

Липчан ждут музыка детства, новая выставка картин, битва умов в «Эрудитариуме» и отключение воды на четырёх десятках улиц.

В Липецке опять осенняя погода: днём от 0 до +2 градусов. Возможен небольшой дождь.









В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится концерт «Небо детства» в 100-летию со дня рождения композитора Владимира Шаинского (6+).













Игра в изобилие

Организаторы называют мероприятие психологической игрой. Ведущая поможет участникам проанализировать текущее отношение к финансам, увидеть ограничения и ресурсы в денежных вопросах, в игровой форме «прожить» путь к успеху. Ну хоть где-то липчан ждёт успех!









В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся настоящая битва умов – художественная викторина «Эрудитариум» (16+).









В 16:00 в БИЦ «Левобережном» (пр-т Мира,5) липчан научат своими руками плести венки – не волнуйтесь, речь идёт о новогодних венках (6+).









В выставочном зале Детской художественной школы им. В.И. Сурикова (ул. Циолковского,27) работает выставка Татьяны Кузнецовой «Есть только миг...» (6+).

17 тысяч рублей в среднем готовы потратить жители Липецка на новогодние подарки в 2025 году. По данным SuperJob, тратят обычно от 1,5 тысяч рублей для коллег и знакомых до 15 тысяч для самых близких.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 8 Марта;- ул. Адамова;- ул. Айвазовского, 7,- ул. Барашева;- ул. Биологическая;- ул. Богдана Хмельницкого;- ул. Ворошилова;- ул. Доватора;- ул. Достоевского;- ул. Гоголя, 6;- ул. Индустриальная;- ул. Киевская;- ул. Коммунальная;- ул. Костенко;- ул. Крайняя,- ул. Крылова;- ул. Кузнечная;- ул. М. Горького;- ул. Малые Ключи;- ул. Мирная;- ул. Мичурина;- ул. Неделина;- ул. Октябрьская;- ул. Папина;- ул. Первомайская;- ул. Перова;- ул. Пушкина;- ул. Советская;- ул. Союзная;- ул. Толстого;- ул. Торговая;- ул. У. Громовой;- ул. Урожайная;- ул. Фрунзе;- ул. Циолковского, 22;- ул. Юных Натуралистов;- пр-т. Победы, 1-74;- пл. Победы,- пл. Театральная;- пер. Балакирева;С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. И.Г. Гришина, 10, 12, 29а;- ул. Космонавтов, 36/3 (кадетская школа);- ул. Краснозаводская, 1д, 1е, 2, 2а, 2б, 2в;- ул. Рабочая, 23в;- ул. Талалихина, 7, 9;- ул. Фадеева, 2, 5, 9, 11, 12, 14;- ул. Фанерная, 5;- ул. Фестивальная, 1б, 3, 7, 9, 10, 10а, 13;В селе Ссёлки света не будет на улице Ленина, 2.Езда по городу – тот ещё квест. Не потерять время в пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Выступают солисты и коллективы музыкальных школ №№ 5 и 8, школ искусств №№ 3, 6, 7, 12 при участии Липецкого духового оркестра (дирижёр Сергей Тюленев). Вас ждут любимые мелодии из мультфильмов: «Улыбка», «Облака», «Чунга-Чанга» и другие.В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится игра «Изобилие»А в 12:00 в Центре молодёжного чтения состоится викторина «Советский Липецк»Нужно отвечать на вопросы о стране дефицита туалетной бумаги и «самого вкусного в мире мороженого» и тогда, возможно, вас тоже ждёт успех.На вопросы ведущей будут отвечать команды от 2 до 7 человек. Часть вопросов и призов приготовили представители ЛГАДТ им. ЛН.Толстого и Липецкой филармонии, так что за качество игры можно быть спокойным.Мастер-класс по созданию праздничного украшения из еловых веток, жишек и подручных материалов.Экспозиция в честь 60-летия мастерицы живописи и графики. Побывать на выставке и проникнуться богатым внутренним миром талантливой землячки можно до 31 января.76% липчан планируют одаривать своих родственников, 41% поздравит любимых, 32% – друзей. 17% сделают подарки себе, любимым, 11% – коллегам по работе.Каждый 10-й липчанин никому ничего дарить не будет.