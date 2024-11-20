Все новости
Общество
293
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: венки к Новому году, игра в изобилие, сколько тратить на подарки

Липчан ждут музыка детства, новая выставка картин, битва умов в «Эрудитариуме» и отключение воды на четырёх десятках улиц.

Зимние лужи

В Липецке опять осенняя погода: днём от 0 до +2 градусов. Возможен небольшой дождь.

IMG_8630.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 8 Марта;
- ул. Адамова;
- ул. Айвазовского, 7,
- ул. Барашева;
- ул. Биологическая;
- ул. Богдана Хмельницкого;
- ул. Ворошилова;
- ул. Доватора;
- ул. Достоевского;
- ул. Гоголя, 6;
- ул. Индустриальная;
- ул. Киевская;
- ул. Коммунальная;
- ул. Костенко;
- ул. Крайняя,
- ул. Крылова;
- ул. Кузнечная;
- ул. М. Горького;
- ул. Малые Ключи;
- ул. Мирная;
- ул. Мичурина;
- ул. Неделина;
- ул. Октябрьская;
- ул. Папина;
- ул. Первомайская;
- ул. Перова;
- ул. Пушкина;
- ул. Советская;
- ул. Союзная;
- ул. Толстого;
- ул. Торговая;
- ул. У. Громовой;
- ул. Урожайная;
- ул. Фрунзе;
- ул. Циолковского, 22;
- ул. Юных Натуралистов;
- пр-т. Победы, 1-74;
- пл. Победы,
- пл. Театральная;
- пер. Балакирева;
- пер. Яблочкина.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_d4436f10.jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. И.Г. Гришина, 10, 12, 29а;
- ул. Космонавтов, 36/3 (кадетская школа);
- ул. Краснозаводская, 1д, 1е, 2, 2а, 2б, 2в;
- ул. Рабочая, 23в;
- ул. Талалихина, 7, 9;
- ул. Фадеева, 2, 5, 9, 11, 12, 14;
- ул. Фанерная, 5;
- ул. Фестивальная, 1б, 3, 7, 9, 10, 10а, 13;
- р-н. Октябрьского моста.

c072119wof1fa9nmgizh5lwe0xdahq15.JPG

В селе Ссёлки света не будет на улице Ленина, 2.

Пробки

Езда по городу – тот ещё квест. Не потерять время в пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Музыка детства

В 19:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) состоится концерт «Небо детства» в 100-летию со дня рождения композитора Владимира Шаинского (6+).

DSC_4866.JPG

Выступают солисты и коллективы музыкальных школ №№ 5 и 8, школ искусств №№ 3, 6, 7, 12 при участии Липецкого духового оркестра (дирижёр Сергей Тюленев). Вас ждут любимые мелодии из мультфильмов: «Улыбка», «Облака», «Чунга-Чанга» и другие.

Игра в изобилие

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится игра «Изобилие» (12+).

Организаторы называют мероприятие психологической игрой. Ведущая поможет участникам проанализировать текущее отношение к финансам, увидеть ограничения и ресурсы в денежных вопросах, в игровой форме «прожить» путь к успеху. Ну хоть где-то липчан ждёт успех!

iaTlhXDXa3qBKb_9vZVZrP0ZgWNwdtGb4s9zTPu5RqiAkeEcH9uUXw_RgQDrLG-B6XPC_k1wQ1pvyTv9jMf6_Cln.jpg

Фото vk.com/lib48ru

А в 12:00 в Центре молодёжного чтения состоится викторина «Советский Липецк» (12+).

Нужно отвечать на вопросы о стране дефицита туалетной бумаги и «самого вкусного в мире мороженого» и тогда, возможно, вас тоже ждёт успех.

Эрудитариум

В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) начнётся настоящая битва умов – художественная викторина «Эрудитариум» (16+).

JBXg0T7xcC7D-zXcuOMigm3xZs1Z-zYmpvaXre8VRrwvBTdDwI-E67QrgaTKwazUmD7zE_ajk8oeyzHGYuOYa_k1.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

На вопросы ведущей будут отвечать команды от 2 до 7 человек. Часть вопросов и призов приготовили представители ЛГАДТ им. ЛН.Толстого и Липецкой филармонии, так что за качество игры можно быть спокойным.

Венок

В 16:00 в БИЦ «Левобережном» (пр-т Мира,5) липчан научат своими руками плести венки – не волнуйтесь, речь идёт о новогодних венках (6+).

e247720e4d5f54c70ced099db0e98bb3.jpg

Мастер-класс по созданию праздничного украшения из еловых веток, жишек и подручных материалов.

Вернисаж

В выставочном зале Детской художественной школы им. В.И. Сурикова (ул. Циолковского,27) работает выставка Татьяны Кузнецовой «Есть только миг...» (6+).
Экспозиция в честь 60-летия мастерицы живописи и графики. Побывать на выставке и проникнуться богатым внутренним миром талантливой землячки можно до 31 января.

OcyBZLwYzv-jI9MYE06Mi28sMXJDUiL4d90_D3HIOWOoyiSgLdfe-Iwb1c61NM4yT5AgtHAlgjTbPAPOuXMGWada.jpg

Фото vk.com/public50424871

Бюджет праздника

17 тысяч рублей в среднем готовы потратить жители Липецка на новогодние подарки в 2025 году. По данным SuperJob, тратят обычно от 1,5 тысяч рублей для коллег и знакомых до 15 тысяч для самых близких.

yjif097ka70bkd3saiwoawodfjnvwy9j.jpg

76% липчан планируют одаривать своих родственников, 41% поздравит любимых, 32% – друзей. 17% сделают подарки себе, любимым, 11% – коллегам по работе.
Каждый 10-й липчанин никому ничего дарить не будет.

Дорогие липчане! Зима наступила, снега всё ещё нет. Ловите лайфхак – как узнать о его приближении: новости на GOROD48 охватывают все сферы жизни, в том числе прогноз погоды. Читайте и всегда будете на шаг впереди. Мы работаем 24/7 и ждём вас на главных электронных страницах Липецкой области снова и снова.
Сегодня в Липецке
0
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Веселый
9 минут назад
Коммуналка подскажет сколько потратить на Новый год!С Наступающим,господа!
Ответить
