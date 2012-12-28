Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете

Пара встречалась пять лет и парень регулярно просил девушку присылать интимные фотографии, а также тайно снимал любовные встречи.

29-летнего липчанина обвиняют в незаконном изготовлении в целях распространения и публичной демонстрации порнографических материалов с использованием интернета, а также незаконном распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Обвинительное заключение по части первой статьи 137 и пункту «б» части третьей статьи 242 УК РФ уже утверждено прокуратурой Советского района и ушло в суд.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё девять лет назад — в июне 2016 года молодой человек познакомился в интернете с девушкой и у них завязались романтические отношения. Через некоторое время он стал просить свою девушку присылать ему интимные фотографии, а в случае отказа устраивал скандал. Также парень тайно снимал на свой телефона интимную связь с девушкой. По версии следствия, все полученные откровенные материалы он тщательно хранил, но четыре года назад — в июне 2021 года из-за регулярных конфликтов пара рассталась.После расставания парень решил навредить и отомстить своей бывшей и стал размещать снимки девушки в социальных сетях и на различных интернет-ресурсах. А девушке вскоре стали поступать сообщения, в том числе от незнакомых людей, что они видели её интимные изображения в интернете. Получив ссылки на публикации, липчанка обратилась с заявлением о привлечении бывшего ухажера к уголовной ответственности.Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Также девушка вправе заявить гражданский иск о взыскании причиненного морального вреда.