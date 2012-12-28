24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
Пара встречалась пять лет и парень регулярно просил девушку присылать интимные фотографии, а также тайно снимал любовные встречи.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё девять лет назад — в июне 2016 года молодой человек познакомился в интернете с девушкой и у них завязались романтические отношения. Через некоторое время он стал просить свою девушку присылать ему интимные фотографии, а в случае отказа устраивал скандал. Также парень тайно снимал на свой телефона интимную связь с девушкой. По версии следствия, все полученные откровенные материалы он тщательно хранил, но четыре года назад — в июне 2021 года из-за регулярных конфликтов пара рассталась.
После расставания парень решил навредить и отомстить своей бывшей и стал размещать снимки девушки в социальных сетях и на различных интернет-ресурсах. А девушке вскоре стали поступать сообщения, в том числе от незнакомых людей, что они видели её интимные изображения в интернете. Получив ссылки на публикации, липчанка обратилась с заявлением о привлечении бывшего ухажера к уголовной ответственности.
Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Также девушка вправе заявить гражданский иск о взыскании причиненного морального вреда.
