Под Липецком женщина въехала в припаркованный грузовик
Происшествия
Четверо подростков подозреваются в подготовке диверсии на магистральном нефтепроводе
Происшествия
Задержанные ФСБ подростки рассказали о поджогах на железной дороге
Происшествия
На шести десятках улиц и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
У школы в «Европейском» машины вязнут в ледяной каше
Происшествия
Ссора соседей из-за сливной ямы обернулась уголовным делом
Происшествия
«На столе там танцуют, бюстгальтерами машут!»
Общество
Липецкая вечерка: сбитый насмерть, горящие конфорки в пустом доме и что крадут в магазинах
Общество
Дракой в 347-м автобусе занялся Следственный комитет
Происшествия
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке открыт сквер имени генерала Владимира Варакина
Общество
В ЕГУ Бунина студент напал на преподавателя
Происшествия
Молодым липецким семьям будут доплачивать за съем жилья
Общество
На перекрестке улиц Советской и Фрунзе восстановят старую схему движения
Общество
На преподавателя ЕГУ напал первокурсник колледжа
Происшествия
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
Запишись в «Корпорацию дети». Проект НЛМК поможет школьникам определиться с профессией
НЛМК Live
В Липецкой области до +3
Погода в Липецке
В России
69
сегодня, 16:20

Госдума приняла закон об установлении в РФ Дня памяти жертв геноцида советского народа

Госдума приняла закон об установлении в России Дня памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении и в целом законопроект, который предусматривает установление в России новой памятной даты 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа.

Документ на рассмотрение Госдумы внесли парламентарии от «Единой Россией» во главе с первым зампредом Совфеда, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Изменения предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», — передает ТАСС.

Как объяснили авторы инициативы, у выбора даты есть историческое обоснование. 19 апреля 1943 был издан указ №39 — первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.

Соавтор законопроекта Ирина Яровая указала, что в условиях агрессивной русофобии и политики искажения истины о Второй мировой войне сохранение исторической правды позволяет уберечь мир «от новых страшных потрясений».

«День памяти жертв геноцида в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне нашей позиции навсегда о том, что мы рассматриваем агрессию против СССР как акт геноцида. И законодательно закрепляем то, что является исторической правдой, и то, что мы как граждане России, основываясь на нашей конституции, утверждаем в защиту исторической правды», — отметила депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что более 13 млн человек из числа гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации.

«Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», — подчеркивал политик.
праздники
даты
геноцид
0
0
0
0
0

