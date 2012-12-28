24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Госдума приняла закон об установлении в РФ Дня памяти жертв геноцида советского народа
Госдума приняла закон об установлении в России Дня памяти жертв геноцида советского народа 19 апреля.
Документ на рассмотрение Госдумы внесли парламентарии от «Единой Россией» во главе с первым зампредом Совфеда, секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым, вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Изменения предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», — передает ТАСС.
Как объяснили авторы инициативы, у выбора даты есть историческое обоснование. 19 апреля 1943 был издан указ №39 — первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.
Соавтор законопроекта Ирина Яровая указала, что в условиях агрессивной русофобии и политики искажения истины о Второй мировой войне сохранение исторической правды позволяет уберечь мир «от новых страшных потрясений».
«День памяти жертв геноцида в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне нашей позиции навсегда о том, что мы рассматриваем агрессию против СССР как акт геноцида. И законодательно закрепляем то, что является исторической правдой, и то, что мы как граждане России, основываясь на нашей конституции, утверждаем в защиту исторической правды», — отметила депутат.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что более 13 млн человек из числа гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации.
«Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», — подчеркивал политик.
