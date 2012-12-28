Ждал такси и ударил пьяного из бара: 21-летний парень обвиняется в причинении смерти по неосторожности
Сегодня в Липецке: джаз, рабыня Изаура, липчане назвали самые желанные подарки на Новый Год
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Происшествия
283
21 минуту назад
24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей
Подозреваемые задержаны, драгоценности возвращены.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, возбуждены два уголовных дела по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые признали свою вину и раскаялись. Им грозит до четырёх лет лишения свободы.
0
0
0
1
0
Комментарии