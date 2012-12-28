24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: похищены украшения более чем на 200 тысяч рублей

Подозреваемые задержаны, драгоценности возвращены.

24-летнюю липчанку ограбили в собственной квартире: у неё похитили кольцо с бриллиантом и цепочку с крестиком на общую сумму более 200 тысяч рублей. Полицейские задержали 30-летнюю и 36-летнюю подозреваемых и вернули похищенные украшения.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, возбуждены два уголовных дела по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые признали свою вину и раскаялись. Им грозит до четырёх лет лишения свободы.