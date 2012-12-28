Все новости
Происшествия
1474
сегодня, 09:28
17

Из-за аварии многие улицы и микрорайоны города остались без воды

Как сообщили в «РВК-Липецк», из-за аварии на сетях электроснабжения сегодня возможно снижение давления воды вплоть до ее отсутствия у жителей 19 микрорайона, Елецком, Университетском, Опытной станции, в центре города, на Соколе и в районе Карьера.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. Специалисты оперативно приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль за качеством воды. 
13
1
6
0
1

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Большинство
6 минут назад
Все 146% только за. Можете ещё и свет выключить. Потерпим.
Ответить
Animal planet.
12 минут назад
Нефиг все отключайте, возвращаемсч в каменный век. Весь город в ямах,вчера шел,плитка волнами,парки уничтожены,бюджетные деньги улетают в трубу,город погружается в клоаку. Нет нормального хозяйственника.
Ответить
Телевизор
57 секунд назад
Плати и помалкивай!
Ответить
З00 френик
5 минут назад
Денег нет, но вы держитесь. Хорошего настроения.
Ответить
Э
22 минуты назад
На 8-м напор не очень(((
Ответить
недовольный житель
22 минуты назад
Воды никакой нет с вчерашнего вечера, вы издеваетесь?
Ответить
Р
30 минут назад
Как говорил Путин цены на жкх растут из за инфляции. Только инфляция официально 6.7 процента. А жкх рост 1.7+12.9 в следующем году. В итоге жкх развал, а цены растут. По плану......
Ответить
СП 31.13330.2021
31 минуту назад
Где резервные источники электроснабжения водоканала?
Ответить
Animal planet.
31 минуту назад
Началось в колхозе утро. На 11 мкр тоже нет холодной воды.
Ответить
Гость
35 минут назад
А генераторы по дачам стоят? Для подключения этих насосов.
Ответить
Алексей
37 минут назад
Где подвоз воды на университетский Нам что снег пить
Ответить
Физик
12 минут назад
Снег не пьют, снег едят. Сосульки сосут.
Ответить
105
39 минут назад
Воды на университетском с 10 часов вечера нет. А не сегодня.
Ответить
Еще комментарии
