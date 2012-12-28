Из-за аварии многие улицы и микрорайоны города остались без воды

Как сообщили в «РВК-Липецк», из-за аварии на сетях электроснабжения сегодня возможно снижение давления воды вплоть до ее отсутствия у жителей 19 микрорайона, Елецком, Университетском, Опытной станции, в центре города, на Соколе и в районе Карьера.Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения. Специалисты оперативно приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Также усилен контроль за качеством воды.