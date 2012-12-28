В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий

Всего прибыль в январе-сентябре получили 303 предприятия, общий размер прибыли составил 128,2 миллиарда рублей. С убытком сработали 115 организаций на сумму 10,1 миллиарда рублей.

В целом сальдированный финансовый результат (прибыль (убыток) до налогообложения) организаций Липецкой области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) составил за девять месяцев 118,1 миллиарда рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился (по сопоставимому кругу) на 21,1%, сообщает Липецкстат. Основная доля пришлась на обрабатывающие производства (70%).Доля прибыльных организаций по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 3,6 процентного пункта, а сумма их прибыли уменьшилась на 19,7%. Больше всего прибыльных организаций оказалось в Краснинском районе (80%), Липецке (78%), Ельце (77,4), Липецком (75,9), Данковском, Долгоруковском, Елецком и Тербунском (по 75%) муниципальных районах (округах).