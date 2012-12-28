Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
«Могут быть слышны громкие хлопки»: губернатор предупредил об уничтожении обломков БПЛА
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Экономика
33 минуты назад
В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
Всего прибыль в январе-сентябре получили 303 предприятия, общий размер прибыли составил 128,2 миллиарда рублей. С убытком сработали 115 организаций на сумму 10,1 миллиарда рублей.
Доля прибыльных организаций по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 3,6 процентного пункта, а сумма их прибыли уменьшилась на 19,7%. Больше всего прибыльных организаций оказалось в Краснинском районе (80%), Липецке (78%), Ельце (77,4), Липецком (75,9), Данковском, Долгоруковском, Елецком и Тербунском (по 75%) муниципальных районах (округах).
