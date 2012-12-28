Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
но просят липчан быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
В мэрии GOROD48 сообщили, что городские дорожники переходят на усиленный режим работы.
Сегодня вечером дороги Липецка противогололедными материалами будут посыпать 19 комбинированных дорожных машин и семь тракторов. Расчистка тротуаров начнется с двух часов ночи. Разбрасывать техническую соль и пескосоляную смесь на них будут семь малогабаритных машин, подметать — 13 тракторов. Ближе к утру расчищать подходы к пешеходным переходам и площадки остановок общественного транспорта начнут более сотни дворников.
После завершения первого цикла посыпки МБУ «Управление благоустройства Липецка» решит, когда необходимо повторно обработать дороги пескосоляной смесью и веществом «Бионорд». Через полчаса, по технологии, можно будет сметать с дорог снежную кашу — именно столько времени нужно для того, чтобы техническая соль расплавила лед.
Уже этой ночью на региональной дорожной сети работала 61 единица техники. Вечером областные дорожники выведут на борьбу со стихией больше машин.
В мэрии просят водителей быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а пешеходов — пересекать дороги только в строго отведенных для этого местах.
