Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
В Липецке начали маркировать товары «Честным знаком»
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
В Липецке начали общественное обсуждение проекта по расширению до четырех полос улицы Зои Космодемьянской
Общество
В домике Петра поселился конь Яшка
Общество
Ночью Липецк накроют метели
Погода в Липецке
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Анатолий Емельянов будет под домашним арестом до Дня святого Валентина
Общество
Дорожники готовы встретить метель во всеоружии
Общество
Общество
113
12 минут назад

Дорожники готовы встретить метель во всеоружии

но просят липчан быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ночью Липецк ночью попадет под власть холодного арктического фронта: с усилением ветра до 20 м/сек и метелями. В областном гидрометцентре такую погоду называют обыденной для декабря. Но то, что норма для синоптиков, аврал для коммунальных дорожных служб.

В мэрии GOROD48 сообщили, что городские дорожники переходят на усиленный режим работы.

Сегодня вечером дороги Липецка противогололедными материалами будут посыпать 19 комбинированных дорожных машин и семь тракторов. Расчистка тротуаров начнется с двух часов ночи. Разбрасывать техническую соль и пескосоляную смесь на них будут семь малогабаритных машин, подметать — 13 тракторов. Ближе к утру расчищать подходы к пешеходным переходам и площадки остановок общественного транспорта начнут более сотни дворников.

После завершения первого цикла посыпки МБУ «Управление благоустройства Липецка» решит, когда необходимо повторно обработать дороги пескосоляной смесью и веществом «Бионорд». Через полчаса, по технологии, можно будет сметать с дорог снежную кашу — именно столько времени нужно для того, чтобы техническая соль расплавила лед.

Уже этой ночью на региональной дорожной сети работала 61 единица техники. Вечером областные дорожники выведут на борьбу со стихией больше машин.

В мэрии просят водителей быть внимательнее, строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а пешеходов — пересекать дороги только в строго отведенных для этого местах.
