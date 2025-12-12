Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Липчане начали присматриваться к красной икре
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов тоже выросла в цене, но меньше — на 36 рублей 20 копеек.
Через две с половиной недели Новый год. И липчане начали присматриваться к ценам на красную икру.
Килограмм продают за 12 000 рублей, хотя большинство покупает деликатес баночками по 100-150 граммов. Кстати, средняя стоимость красной икры в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм. И такая цена практически не отличается от прошлогодней.
Радуют цены на новогодние фрукты — мандарины. Их можно купить дешевле 100 рублей. Даже год назад они стоили дороже. Эксперты связывают снижение цен с большим урожаем в Турции и укреплением рубля, а также с тем, что мандарины являются сезонным фруктом — больше всего их покупают к Новому году, потом спрос падает.
Мы обратили внимание на то, что маленькие мандарины в два раза дороже больших. Но повышенным спросом они не пользуются.
— Какие дорогие, что в них есть-то? Одни шкурки?! — недоумевала покупательница.
Вслед за мандаринами начали дешеветь апельсины, правда, пока из-за скидок. Мы нашли их по 80 рублей 99 копеек за килограмм.
В магазинах тем временем вовсю предлагают сопутствующие товары. Например, небольшая искусственная ёлочка с игрушками (ее разве что на стол поставить) стоит 699 рублей 90 копеек!
На Центральном рынке появились конфеты в новогодних упаковках с лошадьми — символом наступающего 2026 года. Но только картонные, сумочек и рюкзачков до сих пор нет, как уверяют продавцы — из-за дороговизны.
Цены на виноград, которого не так уж и много в магазинах, поражают воображение — 239 рублей 99 копеек за полкило!
Потихоньку дорожают овощи — это сезонное.
На Центральньм рынке предлагают свежую капусту.
— Откуда же она свежая в это время года?
— Краснодарский край, тепличная, — пояснила продавщица.
На рынке овощные ряды наконец-то переехали в зимний павильон. С одной стороны хорошо — тепло, а с другой стороны стоимость аренды повысилась.
— На 10 рублей подорожало место. Теперь платим 320 рублей. Вроде немного. Но все по чуть-чуть дорожает. Солярочка тоже подорожала, — подсчитывает расходы продавец.
И еще зацепило то, что перед некоторыми магазинами не чистят ступеньки. Это опасно, можно поскользнуться и упасть.
Несмотря на слякоть на Центральном рынке продают валенки.
