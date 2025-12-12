Все новости
В Ельце ураган повалил новогодние ёлки и повредил праздничные украшения
Происшествия
В Липецке продолжается восстановление подачи электроэнергии
Общество
Три водозабора обесточены из-за упавших на линии электропередачи деревьев
Происшествия
Сваленное ветром дерево упало на автомобиль в 19-м микрорайоне
Происшествия
В областной детской больнице приостановлено посещение пациентов
Общество
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» ликвидируют последствия сильного ветра в регионе
Общество
Деревья распилены, вода вернулась, электроснабжение практически восстановлено
Общество
В Липецкой области ветрено и до -8
Погода в Липецке
Деревья распилены, вода вернулась, электроснабжение практически восстановлено
Общество
Желтый уровень держался до 6 утра
Происшествия
71-летняя жительница Грязей стащила телефон у сотрудницы маркетплейса
Происшествия
Два остановочных павильона, столб и 11 деревьев ветер свалил в Ельце
Происшествия
В пяти округах и одном районе Липецкой области введен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Липецкие спасатели выезжали 28 раз на происшествия, связанные с падением деревьев от ветра
Происшествия
Жёлтый уровень в Липецкой области
Происшествия
Один беспилотник подбит силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опаности
Происшествия
Красный уровень в округах Липецкой области отменен
Общество
Общество
135
26 минут назад
2

Липчане начали присматриваться к красной икре

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов прибавил в цене 101 рубль 88 копеек. Главным образом из-за того, что подорожала индейка.



Корзина дорогих продуктов тоже выросла в цене, но меньше — на 36 рублей 20 копеек.



Через две с половиной недели Новый год. И липчане начали присматриваться к ценам на красную икру.

Килограмм продают за 12 000 рублей, хотя большинство покупает деликатес баночками по 100-150 граммов. Кстати, средняя стоимость красной икры в ноябре составила 9 365 рублей за килограмм. И такая цена практически не отличается от прошлогодней.

Радуют цены на новогодние фрукты — мандарины. Их можно купить дешевле 100 рублей. Даже год назад они стоили дороже. Эксперты связывают снижение цен с большим урожаем в Турции и укреплением рубля, а также с тем, что мандарины являются сезонным фруктом — больше всего их покупают к Новому году, потом спрос падает.

Мы обратили внимание на то, что маленькие мандарины в два раза дороже больших. Но повышенным спросом они не пользуются.

— Какие дорогие, что в них есть-то? Одни шкурки?! — недоумевала покупательница.



Вслед за мандаринами начали дешеветь апельсины, правда, пока из-за скидок. Мы нашли их по 80 рублей 99 копеек за килограмм.



В магазинах тем временем вовсю предлагают сопутствующие товары. Например, небольшая искусственная ёлочка с игрушками (ее разве что на стол поставить) стоит 699 рублей 90 копеек!

WhatsApp Image 2025-12-12 at 10.41.02.jpeg2025-12-12-14.19.35niz.jpg

На Центральном рынке появились конфеты в новогодних упаковках с лошадьми — символом наступающего 2026 года. Но только картонные, сумочек и рюкзачков до сих пор нет, как уверяют продавцы — из-за дороговизны.



Цены на виноград, которого не так уж и много в магазинах, поражают воображение — 239 рублей 99 копеек за полкило!



Потихоньку дорожают овощи — это сезонное.



На Центральньм рынке предлагают свежую капусту.



— Откуда же она свежая в это время года?

— Краснодарский край, тепличная, — пояснила продавщица.

На рынке овощные ряды наконец-то переехали в зимний павильон. С одной стороны хорошо — тепло, а с другой стороны стоимость аренды повысилась.



— На 10 рублей подорожало место. Теперь платим 320 рублей. Вроде немного. Но все по чуть-чуть дорожает. Солярочка тоже подорожала, — подсчитывает расходы продавец.

И еще зацепило то, что перед некоторыми магазинами не чистят ступеньки. Это опасно, можно поскользнуться и упасть.



Несмотря на слякоть на Центральном рынке продают валенки.

Комментарии (2)

Пенсионер
10 минут назад
Могу позволить только кильку какая икра если только кабачковая ! На другое пенсия России не предусмотрено . Это депутаты ГД и чиновники всех мастей жируют а тут заплатил за ЖКХ и считай гроши да следующей пенсии .
Геннадий
12 минут назад
Я тоже регулярно присматриваюсь к красной икре .
