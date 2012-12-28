Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей

Объявление о ремонте ноутбуков липчанин нашёл на двери подъезда.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области вступилось за потребителя — хозяина ноутбука, который прошёл два дорогостоящих ремонта и остался неисправным.Объявление о ремонте ноутбуков липчанин нашёл на входной двери подъезда своего дома. Вызванный на дом индивидуальный предприниматель диагностировал поломку ноутбука и заключил договор на ремонт — стоимость услуг составила 22 430 рублей при гарантийной сроке в год. Но после ремонта ноутбук так и остался неисправным, и потребитель повторно обратился к исполнителю с просьбой устранить недостатки. Но приехал уже другой индивидуальный предприниматель и заключил новый договор на оказание услуг стоимостью 24 930 рублей и тоже с гарантийным сроком в год. Но и после этого ноутбук не заработал как надо. А отправленная по электронной почте претензия осталась без ответа.«При обнаружении недостатков оказанной услуги потребитель вправе потребовать у исполнителя безвозмездного устранения таких недостатков, а в случае их не устранения в установленный договором срок — отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков», — отмечают в Роспотребнадзоре.Индивидуальные предприниматели не смогли представить доказательств понесенных ими расходов при оказании услуг. В результате судом в пользу липчанина присуждены деньги по договорам — 51 645 рублей, также с каждого исполнителя взысканы по 15 000 рублей расходов на оказание юридических услуг, по 2 000 рублей компенсации морального вреда и по 13 465 рублей штрафа за не удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.