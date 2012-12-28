Все новости
Зарубившему известного психолога топором Сергею Кажакину не удалось оспорить приговор
Происшествия
В Минздраве области рассказали, попал ли к нам «Пятидневный грипп»
Общество
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, когда построят школу в «Университетском» и почему депутаты не поют гимн
Общество
В доме на Фрунзе пропало отопление
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Жильцы дома долго сидели без горячей воды: им сделали перерасчёт по 3,8 тысячи рублей на каждую квартиру
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова поползли вниз
Экономика
Мэр Роман Ченцов позвал на «Петровские забавы»
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Магазин «Эталон» затопило горячей водой
Общество
Аудиторы рекомендовали липецкой мэрии избавиться от муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья»
Общество
Дело о подстрекательстве к поджогу рассмотрит суд: липчанин подговорил подростка сжечь магазин и машину
Происшествия
Сегодня в Липецке: молодые таланты, хроника 2000-х и превратить квартиру в бордель
Общество
На конечной остановке в «Елецком» через несколько дней установят павильон для пассажиров
Общество
69-летний липчанин отправил мошенникам через банкомат 1 777 000 рублей
Происшествия
Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Происшествия
Как рассказать о себе бесплатно в федеральном СМИ, где полоса стоит три миллиона рублей?
Общество
В Липецком горсовете усомнились в заявлении чиновников о восстановлении дорожных знаков в течение суток после аварий
Общество
Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей
Общество
Общество
315
сегодня, 11:41
1

Ноутбук прошёл два дорогих ремонта и остался неисправным: потребителю удалось отсудить более 55 тысяч рублей

Объявление о ремонте ноутбуков липчанин нашёл на двери подъезда.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области вступилось за потребителя — хозяина ноутбука, который прошёл два дорогостоящих ремонта и остался неисправным. 

Объявление о ремонте ноутбуков липчанин нашёл на входной двери подъезда своего дома. Вызванный на дом индивидуальный предприниматель диагностировал поломку ноутбука и заключил договор на ремонт — стоимость услуг составила 22 430 рублей при гарантийной сроке в год. Но после ремонта ноутбук так и остался неисправным, и потребитель повторно обратился к исполнителю с просьбой устранить недостатки. Но приехал уже другой индивидуальный предприниматель и заключил новый договор на оказание услуг стоимостью 24 930 рублей и тоже с гарантийным сроком в год. Но и после этого ноутбук не заработал как надо. А отправленная по электронной почте претензия осталась без ответа.

«При обнаружении недостатков оказанной услуги потребитель вправе потребовать у исполнителя безвозмездного устранения таких недостатков, а в случае их не устранения в установленный договором срок — отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Индивидуальные предприниматели не смогли представить доказательств понесенных ими расходов при оказании услуг. В результате судом в пользу липчанина присуждены деньги по договорам — 51 645 рублей, также с каждого исполнителя взысканы по 15 000 рублей расходов на оказание юридических услуг, по 2 000 рублей компенсации морального вреда и по 13 465 рублей штрафа за не удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.
права потребителей
Роспотребнадзор
Комментарии (1)

