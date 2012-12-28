Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе

Сегодня, 10 октября, экс-чиновник минсельхоза Олег Донских дал показания по громкому делу о хищении 2,5 миллиарда рублей, на улице Неделина меняют остановку, и в Липецке активно готовятся к Новому году.