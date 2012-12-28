Все новости
Общество
392
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: показания по делу о хищении 2,5 миллиарда, разбитая остановка и ёлки в городе

Сегодня, 10 октября, экс-чиновник минсельхоза Олег Донских дал показания по громкому делу о хищении 2,5 миллиарда рублей, на улице Неделина меняют остановку, и в Липецке активно готовятся к Новому году.

Сегодня в Правобережном суде Липецка бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства России Олег Донских давал показания по громкому делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. До назначение в Минсельхоз сын первого секретаря Липецкого обкома КПСС Виктора Донских занимал в команде экс-губернатора Олега Королева пост начальника управления сельского хозяйства.

Год назад Олега Донских задержали сотрудники ФСБ в Истринском районе Московской области после 12 лет международного розыска.

Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и в незаконном хранении огнестрельного оружия — во время обыска у Донских нашли самодельный револьвер.

По данным следствия, с 2007 по 2009 год Донских с сообщниками через подконтрольные им фирмы похитил кредитные средства АО «Россельхозбанк». Также он обвиняется в незаконном завладении средствами ОАО «Росагролизинг», полученными для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.

Олег Донских сегодня говорил о себе, как о человеке, который поднимал сельское хозяйство Липецкой области с колен, и никак не влиял на деятельность «Росагролизинга».

Рассказать все Олег Донских не успел, так как в области  объявили красный уровень опасности и заседание прервали. 

«Ему сказки уже можно начинать писать», — считает Партработник.

«А что же ты 12 лет прятался, ходил оглядываясь, боялся лишнего звука. А?», — удивился Гоголь Н.В.

В мировом суде на днях рассмотрят уголовное дело  об избиении заведующего кафедрой  «Уголовное и гражданское право» ЛГТУ Никиты Яковлева. Четверо липчан избили педагога днем 16 августа 2024 года в ресторане «O, Bistro!».

Липчанин сообщил GOROD48 о разбитой на улице Неделина остановке. Оказалось, привычный липецкий вандализм тут ни при чем, павильон меняют на новый. Еще один такой же установят на Елецком шоссе. Хотя павильоны и будут привычными «стекляшками», но с системой видеонаблюдения и информационными табло.

И еще про обновление. Как это ни странно, но в Липецке значительно подешевели капитальные ремонты детских садов.

Если в 2025 году обновление только одного 66-го садика обошлось бюджету в 150 миллионов рублей, но на ремонты трех детских садов (№ 38 на улице Ушинского, 15/1, № 59 на улице Московской, 95 и № 130 на проспекте Победы, 15) в 2026 году выделили сопоставимую сумму —165 миллионов. Дело в том, что бюджеты новых ремонтов сильно урезали.

На площади Петра Великого зажгли главную ёлку Липецка.



Правда, это технический пуск, рабочие проверяют оборудование. Им еще предстоит установить новогодние фонари и множество живых елочек.

Начали устанавливать и украшать ёлки на пешеходной улице Мира в Ельце. Уже 12 декабря в  городе начнется фестиваль «Ёлки Липецкой земли». 20 новогодних красавиц (по количеству городов, округов и районов области) украсят так, чтобы они отражали историю и традиции муниципалитетов.



Особенностью фестиваля станет интерактивное голосование за лучшую ёлку с помощью QR-кодов, размещенных на каждой композиции. Победителя народного голосования определят после праздников.

Лесники уже начали заготавливать сосны на продажу. На новогодних делянках области  срубят 17 000 деревьев. 

Ёлочные базары в Липецке заработают 15 декабря. Цены на ёлки обещают сильно не поднимать по сравнению с 2024 годом, когда они стоили 1 000-1 200 рублей.

«В такой богатой природными ресурсами стране, и с таким маленьким количеством людей для такой огромной территории, живая елка раз в год должна быть бесплатно для каждой семьи. Пластик миллионы лет будет разлагаться, живая сгниет за год — вот что для природы хорошо! Пластик — этот везде уже, все им замусорено — когда он переработается?», — считает это я.

«У меня уже лет десять искусственная стоит, как новая была так и осталась», — похвалился Дед.

«Невероятно, как быстро пролетел 2025 год! Кажется, будто время и впрямь ускорилось, целый год пролетел очень быстро», — вдруг обнаружил king88.

Выходя завтра из дома, не забудьте зонт — ожидается небольшие дождь и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, днем вновь будет плюсовая температура: до 2 градусов тепла. Цветы, которые в декабре фотографируют липчане, по всей видимости, продолжат цвести.



вечЁрка
Олег Донских
остановка
Новый год
0
0
0
0
0

