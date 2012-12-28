В Липецкой области начали рубить сосны к Новому году

Всего планируют заготовить около 17 000 деревьев.

В Липецкой области второй день заготавливают сосны к Новому году. Как рассказал GOROD48 первый заместитель министра лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, уже срублено около 3000 деревьев. Заготовку ведут Тербунский, Ленинский, Добровский, Чаплыгинский, Задонский и Хлевенский лесхозы.В этом году рубят деревья, посаженные на специальных новогодних плантациях в 2021 году и ранее. Всего в Липецкой области планируют заготовить около 17 000 деревьев — в основном, для нужд нашего региона.С 1 декабря в Липецкой области усилена охрана хвойных молодняков. Сегодня за незаконную рубку сосен предусмотрена уголовная ответственность и штраф до полумиллиона рублей.