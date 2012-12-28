Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
203
35 минут назад
1
В Липецкой области начали рубить сосны к Новому году
Всего планируют заготовить около 17 000 деревьев.
В этом году рубят деревья, посаженные на специальных новогодних плантациях в 2021 году и ранее. Всего в Липецкой области планируют заготовить около 17 000 деревьев — в основном, для нужд нашего региона.
С 1 декабря в Липецкой области усилена охрана хвойных молодняков. Сегодня за незаконную рубку сосен предусмотрена уголовная ответственность и штраф до полумиллиона рублей.
2
0
0
0
1
Комментарии (1)