сегодня, 15:15
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Был избит 44-летний заведующий кафедрой «Уголовное и гражданское право» ЛГТУ Никита Яковлев.
По данным следствия, четверо обвиняемых — Андрей Челышев, Максим Веселов, Антон Татанкулов и Сергей Барбашин встретили потерпевшего, с которым ранее были знакомы. Челышев потребовал, чтобы мужчина покинул кафе, а когда тот отказался, отдал указание своим спутникам, готовым выполнить любой его приказ, применить в отношении него насилие. Трое других подсудимых причинили потерпевшему побои, в том числе с использованием предмета, внешне похоже на пистолет, которым один из нападавших наносил удары.
«Фигурантами дела являются четверо жителей Липецка. Один из них, по данным следствия, организовал совершение умышленного преступления против жизни и здоровья потерпевшего (его действия квалифицированы по части третьей статьи 30, пунктам «а», «в» части второй статьи 115 УК РФ), трое других выполнили его команду избить посетителя кафе. Им в зависимости от роли каждого инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а» части второй статьи 115 УК РФ, статьёй 116 УК РФ, пунктам «а», «в» части второй статьи 115 УК РФ», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
