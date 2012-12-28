Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
11 минут назад
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Однако в мэрии просят не беспокоится: старую остановку на улице Неделина демонтируют в плановом порядке.
— Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее, — сокрушается мужчина.
В мэрии липчанина успокоили: остановочный павильон на Неделина просто меняют на новый. Эта работа завершится к 15 декабря.
Как сообщал GOROD48, администрация Липецка решила сделать новогодний подарок посетителям Петровского рынка и жителям микрорайона «Елецкий». Новые павильоны у домов № 4В по улице Неделина и №15 по улице Елецкое шоссе будут стандартными «стекляшками», но с системой видеонаблюдения и информационным табло — оборудование должно работать при температуре воздуха в диапазоне от -30 до +50 градусов.
