Фронты циклона с северной Атлантики приносят в Липецкую область снег

Погода остается теплее обычного.

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдет серия атмосферных фронтов североатлантического циклона — ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, туман, гололедица.Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 декабря — 0-2 градуса тепла, что на 5-7 градусов выше нормы, 13 декабря погода войдет в климатическую норму.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дождь и мокрый снег, местами туман. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью будет от -4 до +1 градусов, днем — от -2 до +3.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дождь и мокрый снег, ночью и утром туман. Ночью на улице — от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до +2.День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году — 25 градусов мороза.