20-летний и 24-летний парни обокрали гараж
Происшествия
Дело об избиении завкафедрой ЛГТУ в кафе «O, Bistro!» рассмотрит мировой суд
Происшествия
«Вчера была остановка целой, а сейчас кто-то разбил ее»
Общество
Двойное столкновение на улице Индустриальной: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
Олег Донских в суде: «Мои партнёры запутались в своих показаниях»
Происшествия
Сегодня в Липецке: ёлки в офисах за свой счёт и коллеги, которые раздражают липчан
Общество
Что делать, если не получили квитанцию за свет?
Общество
Липецкая область под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Общество
Сказка «Двенадцать месяцев» в Липецке: расцвели декабрьские цветы
Общество
Липчанин ударил незнакомца кулаком по лицу, а тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Липчане продолжали экономить на покупке продуктов и больше тратить на готовый общепит
Экономика
50-летнюю липчанку обманули на 195 тысяч рублей при покупке мягких игрушек
Происшествия
На площади Петра Великого засияла новогодняя елка
Общество
Официант липецкой кальянной сел на 8 лет за покушение на убийство посетителя
Происшествия
Это фиаско! Во втором «дерби» «тамбовские липчане» накостыляли пришедшим на смену
Спорт
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Происшествия
Традиционные вечерние пробки усугубляет авария на Петровском мосту
Происшествия
Фронты циклона с северной Атлантики приносят в Липецкую область снег
Погода в Липецке
Фестиваль «Елки Липецкой земли»: деревья уже начали украшать
Общество
Погода в Липецке
447
сегодня, 17:00

Фронты циклона с северной Атлантики приносят в Липецкую область снег

Погода остается теплее обычного. 

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдет серия атмосферных фронтов североатлантического циклона — ожидаются осадки разной интенсивности в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах будет наблюдаться налипание мокрого снега, гололед, туман, гололедица. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 декабря — 0-2 градуса тепла, что на 5-7 градусов выше нормы, 13 декабря погода войдет в климатическую норму. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дождь и мокрый снег, местами туман. Ветер юго-западный, ночью 4-9 м/сек, днем 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью будет от -4 до +1 градусов, днем — от -2 до +3. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дождь и мокрый снег, ночью и утром туман. Ночью на улице — от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до +2.

День 11 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году — 25 градусов мороза. 

снег
2
0
0
2
1

Комментарии

