Кредитная карта ПСБ предлагает жителям Липецка повышенный новогодний кэшбек

В преддверии главного зимнего праздника ПСБ запустил акцию «Новогодний кэшбек» в размере 10% за декабрьские покупки на маркетплейсах и в супермаркетах с помощью кредитной карты ПСБ «180 дней без %»*.

Чтобы воспользоваться предложением повышенного кешбэка на покупки в супермаркетах и маркетплейсах, необходимо оформить кредитную карту «180 дней без %» в офисе банка или с помощью мобильного приложения (0+) в период с 1 по 31 декабря, подключить бонусный счет для начисления кешбэка в личном кабинете, активировать участие в акции в чате банка, оправив кодовое слово «Суперкэшбек10». Далее оплачивайте покупки с кэшбеком 10% до конца декабря в категориях: маркетплейсы и супермаркеты. Важно продолжать пользоваться картой в январе и феврале, совершая любые покупки на общую сумму от 20 000 рублей в каждом месяце. Максимальная сумма кэшбека в рамках акции — 1000 баллов, которые поступят до 20 марта.

Бесплатная кредитная карта ПСБ «180 дней без %»* позволяет оплачивать покупки по мере необходимости, а деньги за них возвращать в течение полугода. Чтобы не платить проценты, достаточно ежемесячно вносить небольшой платеж — 3% от суммы основного долга .

Кредитная карта ПСБ бесплатна навсегда, оформить ее можно в офисе ПСБ и онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке. Комиссии за оформление и обслуживание отсутствуют.

*Кредитная карта «180 дней без %». Льготный период кредитования — 180 дней, начиная с даты, следующей за датой совершения первой покупки, полная стоимость кредита — 59,467%, ставка — 59,99%, кредитный лимит от 10 тыс. руб. до 1 млн руб, обслуживание бесплатное. Минимальный ежемесячный плате — 3% от суммы основного долга. Кэшбек 0% при покупках менее 20 000 руб./мес., 1% при покупках по карте от 20 000 руб./мес. (начисляется в баллах, обмен на рубли по курсу 1/1 в мобильном приложении или интернет-банке). СМС-информирование 199 руб./мес. Условия действительны для карт, выданных в период с 12.11.2025 г. Подробнее — на psb.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Банк вправе отказать в предоставлении кредитного лимита без объяснения причин. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

