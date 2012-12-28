Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств
В России
42
сегодня, 14:04
В Забайкалье произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика
В ДТП с участием микроавтобуса в Забайкалье погибли пять человек, включая трёх несовершеннолетних.
Авария произошла 5 декабря в 17:15 по местному времени (11:15 мск) на федеральной трассе Р-258 «Байкал», примерно в 40 км от Читы. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса SsangYong Istana на 1065-м км дороги выехал на встречку и врезался в микрогрузовик, груженый дровами.
В результате ДТП погибли двое взрослых и трое детей. Еще два человека доставлены в больницу с травмами. Как уточняет ИА ChitaMedia, все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.
Региональное ГУ МЧС в своем Telegram-канале пишет, что пострадавших транспортировали в краевую клиническую больницу в Чите. Их состояние оценивается как тяжелое. На месте ДТП работали спасатели и психолог МЧС России, бригады скорой помощи, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства смертельной автокатастрофы устанавливаются.
0
0
0
0
0
Комментарии