Мэрия Липецка выплатит полмиллиона рублей матери загрызенного насмерть собаками мужчины
45-летняя жительница Орловской области украла из дома в Тербунском районе более 168 тысяч рублей
Уголовное дело о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева и избиении в кафе «O, Bistro!» передано в суд
Происшествия
754
сегодня, 15:10
1
Уголовное дело о стрельбе в полицейских на улице Бехтеева и избиении в кафе «O, Bistro!» передано в суд
Все пятеро обвиняемых уже судимы.
«По версии следствия, в августе 2024 года в одном из липецких кафе один из обвиняемых с тремя своими знакомыми избил бывшего делового партнера, нанеся ему множественные удары, в том числе травматическим оружием. Мужчине был причинен легкий вред здоровью. А в декабре 2024 года они напали на полицейского, приехавшего по вызову в многоквартирный дом. Двое из обвиняемых прибыли туда по звонку хозяина и открыли стрельбу из травматического оружия. Одному сотруднику полиции был причинен тяжкий вред здоровью (черепно-мозговая травма, перелом носа), другому — легкие телесные повреждения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Обо всех этих случаях GOROD48 подробно рассказывал. Днём 16 августа 2024 года в ресторане «O, Bistro!» был избит заведующий кафедрой «Уголовное и гражданское право» ЛГТУ Никита Яковлев. По данным следствия, четверо обвиняемых — Андрей Челышев, Максим Веселов, Антон Татанкулов и Сергей Барбашин по указанию Челышева избили 44-летнего завкафедрой, сидевшего за столиком со своим знакомым. Особенно усердствовал Челышев — он бил юриста по голове и телу предметом похожим на пистолет.
А вечером 9 декабря 2024 года один из участников избиения юриста, Татанкулов, со своими знакомыми приехал на улицу Бехтеева, 5 по звонку знакомого, сообщившего, что в его квартиру ломятся мужчины с битами и арматурой. На самом деле это были сотрудники уголовного розыска, которые хотели получить объяснения у подозреваемого в побоях и хищении 300 тысяч рублей. Хозяин квартиры полицейским не открыл, и вызвал на подмогу сразу две компании друзей, среди которых были Александр Внуков и Антон Татанкулов. По версии следствия, когда оперативники вышли из подъезда на улицу и предъявили толпе служебные удостоверения, Внуков тут же стал стрелять в полицейских из травматического пистолета. Также травмат достал и Тантакулов. Обвиняемые произвели с близкого расстояния в сотрудников МВД пять выстрелов. С ранениями головы и тела двух полицейских госпитализировали.
Одного из стрелков по горячим следам задержали полицейские и доставили в региональный СК России для следственных действий. Второй скрылся, но затем явился к следователю, написав явку с повинной.
Действия обвиняемых квалифицированы по пунктам «а», «в» части второй статьи 115, статье 116 УК РФ, статье 317 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, совершенные из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа с целью воспрепятствования его законной деятельности.
0
0
1
1
2
Комментарии (1)