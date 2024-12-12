Сегодня в Липецке: юные казаки, кому мало новогодних каникул и первый в истории рубрики опрос липчан

День начнётся в тумане, но нас ждут пляски казаков, спектакль о войне и женские посиделки.

Днём на улице от 0 до +2 градусов, без существенных осадков. Утром город накроет туманом.









В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Биологической, Зоологической, Индустриальной, Мирной, Небесной, Перова, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Союзной, Сырской, переулка рядового и проезда Потапова.









- пл. им. Г.В. Плеханова.









Сегодня в России отмечают День банковского работника. Правда, праздник не официальный, на государственном уровне он не утверждён. Зато утверждены День финансиста 8 сентября и День работника Сбербанка (12 ноября). Банкирам всегда всего достаётся больше всех, поэтому и профессиональных праздников у них в году целых три.













А ещё сегодня международный День борьба за отмену рабства. В связи с ним мы из любопытства хотели провести небольшой опрос в комментариях:





Как вы считаете, когда в России покончили с рабством?





- 19 февраля (3 марта) 1861 года – отмена крепостного права (так в учебнике, в т.ч. под редакцией В.Р. Мединского);









Фото vk.com/bartenevka Вход свободный, участие бесплатное.

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого посвятит спектакль «Не покидай меня» памяти ушедшего на днях из жизни Всеволода Шиловского (1938–2025) (16+).









Фото vk.com/teatrtolstogo

Именно Шиловский стал постановщиком спектакля, премьера которого состоялась 9 мая 2024 года. Четыре девушки попадают в распоряжение капитана Петра Михасева. Теперь они – специальная разведгруппа, которой предстоит выполнить сложнейшее задание, от них зависит начало Белорусского контрнаступления. По пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева, основано на реальных событиях 1944 года.





Казаки

В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) покажут детской студии всемирно известного ансамбля танца «Легенды российского казачества» (6+).









Здесь и вверху vk.com/russian_cossack

Нас ждут самые длинные в истории современной России новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней – с 31 декабря до 11 января. 32% липчан в опросе SuperJob заявили, что именно такой продолжительный формат новогоднего отдыха является оптимальным. 12% хотели бы гулять ещё дольше.









С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Союзная, 3;- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.В селе Сырском терпеть придётся обитателям улиц Калинина и Пролетарской.С 10:00 до 12:00 обесточат:- ул. 9-го Мая, 20, 22, 22а;- ул. Интернациональная, 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59;- ул. М.Расковой, 6, 8,10, 12, 14;- ул. Плеханова, 50, 54, 70а, 72;- ул. Прокатная, 23, 25, 27, 29, 30;- ул. Пролетарская, 5, 7, 10, 10а;- ул. Суворова, 18, 22, 24, 26, 28;- ул. Талалихина, 1, 3;Езда по городу – почти всегда загадка. Найти ответы заранее вместо того, чтобы терять время в пробках, помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.- 28 августа 1974 года, когда колхозникам в СССР разрешили выдавать паспорта;- В 1981 году, когда паспортизация крестьян официально завершилась.- Не покончили до сих пор;- Свой вариант ответа.В 12:00 в библиотеке им. П.Бартенева (ул. Ленина, 31) начнётся работа Менторской гостиницы для женщинЭто место, где собираются женщины, чтобы поддержать друг друга, поделиться опытом и найти решения вместе. Здесь можно рассказать свою историю, попросить совета. Главный принцип работы гостиной – общение на равных, здесь нет учителей и учениц. Каждая может получить совет и сама выступить в роли ментора, поделившись своими знаниям.Интерактивный концерт-лекция состоит из последовательных музыкальных номеров и исторических фактов, которые рассказывают об истории российского казачества. Рассказы о героических подвигах казаков проходят не только на сцене. Важная часть действа – мастер-классы по изучению казачьей культуры.И всё же увеличение отдыха «не зашло» 46% опрошенных: 9% заявили, что им хватило бы 1-3 дней каникул, 14% – от 4 до 6 дней, 12% – ровно одну неделю, 11% – от 8 до 11 дней.Чаще всего увеличить срок каникул желает молодёжь до 35 лет. За сокращение отдыха активнее выступают люди с доходом от 150 тысяч рублей в месяц: им расслабляться некогда, деньги делать нужно.