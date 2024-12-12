Все новости
Общество
241
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: юные казаки, кому мало новогодних каникул и первый в истории рубрики опрос липчан

День начнётся в тумане, но нас ждут пляски казаков, спектакль о войне и женские посиделки.

Туман

Днём на улице от 0 до +2 градусов, без существенных осадков. Утром город накроет туманом.

DSC0451212 (1).jpg

Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Союзная, 3;
- пр-д Потапова, 1а, 10, 12, 12а, 14, 14/2, вл. 20, вл. 22, 26.

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Буденного, Биологической, Зоологической, Индустриальной, Мирной, Небесной, Перова, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Союзной, Сырской, переулка рядового и проезда Потапова.

photo_2024-12-12_07-01-26 (3).jpg

В селе Сырском терпеть придётся обитателям улиц Калинина и Пролетарской.

Отключение света

С 10:00 до 12:00 обесточат:
- ул. 9-го Мая, 20, 22, 22а;
- ул. Интернациональная, 41, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 59;
- ул. М.Расковой, 6, 8,10, 12, 14;
- ул. Плеханова, 50, 54, 70а, 72;
- ул. Прокатная, 23, 25, 27, 29, 30;
- ул. Пролетарская, 5, 7, 10, 10а;
- ул. Суворова, 18, 22, 24, 26, 28;
- ул. Талалихина, 1, 3;
- пл. им. Г.В. Плеханова.

ur9s3f29bj7dtboaaq2juk8zc0kwi53r.jpg

Пробки

Езда по городу – почти всегда загадка. Найти ответы заранее вместо того, чтобы терять время в пробках, помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Праздники и опрос

Сегодня в России отмечают День банковского работника. Правда, праздник не официальный, на государственном уровне он не утверждён. Зато утверждены День финансиста 8 сентября и День работника Сбербанка (12 ноября). Банкирам всегда всего достаётся больше всех, поэтому и профессиональных праздников у них в году целых три.

33e95a8f43588918ff3600ac6a7321d6.jpg

А ещё сегодня международный День борьба за отмену рабства. В связи с ним мы из любопытства хотели провести небольшой опрос в комментариях:

Как вы считаете, когда в России покончили с рабством?

- 19 февраля (3 марта) 1861 года – отмена крепостного права (так в учебнике, в т.ч. под редакцией В.Р. Мединского);
- 28 августа 1974 года, когда колхозникам в СССР разрешили выдавать паспорта;
- В 1981 году, когда паспортизация крестьян официально завершилась.
- Не покончили до сих пор;
- Свой вариант ответа.

Для женщин

В 12:00 в библиотеке им. П.Бартенева (ул. Ленина, 31) начнётся работа Менторской гостиницы для женщин (18+).

Это место, где собираются женщины, чтобы поддержать друг друга, поделиться опытом и найти решения вместе. Здесь можно рассказать свою историю, попросить совета. Главный принцип работы гостиной – общение на равных, здесь нет учителей и учениц. Каждая может получить совет и сама выступить в роли ментора, поделившись своими знаниям.

7JyxaEwQwpAppXvQp3F89qlTICQP01KU0SPXfnJLaq-4WO8u1z4Z4Uhbp25xGFWtqOaAm6jcJvGAySrfJK4jJkX7.jpg

Фото vk.com/bartenevka

Вход свободный, участие бесплатное.


Памяти артиста и режиссёра

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого посвятит спектакль «Не покидай меня» памяти ушедшего на днях из жизни Всеволода Шиловского (1938–2025) (16+).

BhnTicbwL531ltmCwi8S4d_BkSsgDsjQPV44psOS1fGwtq4dtlTqI1ZpI_pGtVTMjO8IcrTHDmydzWoROqHCixtD.jpg

Фото vk.com/teatrtolstogo

Именно Шиловский стал постановщиком спектакля, премьера которого состоялась 9 мая 2024 года. Четыре девушки попадают в распоряжение капитана Петра Михасева. Теперь они – специальная разведгруппа, которой предстоит выполнить сложнейшее задание, от них зависит начало Белорусского контрнаступления. По пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева, основано на реальных событиях 1944 года.

Казаки

В 19:00 в театре танца «Казаки России» (пл. Петра Великого, 6) покажут детской студии всемирно известного ансамбля танца «Легенды российского казачества» (6+).

z_fc623199.jpg

Здесь и вверху vk.com/russian_cossack

Интерактивный концерт-лекция состоит из последовательных музыкальных номеров и исторических фактов, которые рассказывают об истории российского казачества. Рассказы о героических подвигах казаков проходят не только на сцене. Важная часть действа – мастер-классы по изучению казачьей культуры.

Новогодние каникулы

Нас ждут самые длинные в истории современной России новогодние каникулы, которые продлятся 12 дней – с 31 декабря до 11 января. 32% липчан в опросе SuperJob заявили, что именно такой продолжительный формат новогоднего отдыха является оптимальным. 12% хотели бы гулять ещё дольше.

2c0c6cb15286bf8b8b8cc845dde67bc9.JPG

И всё же увеличение отдыха «не зашло» 46% опрошенных: 9% заявили, что им хватило бы 1-3 дней каникул, 14% – от 4 до 6 дней, 12% – ровно одну неделю, 11% – от 8 до 11 дней.

Чаще всего увеличить срок каникул желает молодёжь до 35 лет. За сокращение отдыха активнее выступают люди с доходом от 150 тысяч рублей в месяц: им расслабляться некогда, деньги делать нужно.

Дорогие липчане! Зима наступила, снега всё ещё нет. Ловите лайфхак – как узнать о его приближении: новости на GOROD48 охватывают все сферы жизни, в том числе прогноз погоды. Читайте и всегда будете на шаг впереди. Мы работаем 24/7 и ждём вас на главных электронных страницах Липецкой области снова и снова.
Сегодня в Липецке
Комментарии

