Не справилась с управлением: женщина-водитель пострадала в жёсткой аварии на окраине Липецка
Никому нельзя доверять: поссорившиеся из-за квартиры братья заключили мировое соглашение
Внесённые мужчиной на счёт деньги из купюроприемника банкомата забрала следующая посетительница
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Пытаясь заработать, 46-летний ельчанин за полтора месяца отправил мошенникам 557 тысяч рублей
22-летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в грузовик: дело направлено в суд
Дело о поражении ребенка током в веревочном городке закончилось примирением сторон
30 мая в «Тарзан-парке» в Парке Победы двухлетнего ребенка ударило током: заместитель директора ООО «Спорт-Смена» выплатила родителям 300 000 рублей.
Напомним, 30 мая этого года на территории частного веревочного городка «Тарзан-парк» в Парке Победы в Липецке двухлетний ребенок взялся левой рукой за свисающую со стены беседки вилку провода, находящуюся под напряжением, получив удар электрическим током. Врачи областной детской больницы диагностировали малышу электротравму и ожог руки III степени. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.
«Мать сообщила суду, что достигнуто примирение с обвиняемой, которая раскаялась в содеянном, принесла извинения, возместила причиненный ущерб в размере 300 тысяч рублей. Поскольку обвиняемая ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести, примирилась с представителем потерпевшего и возместила ущерб, суд удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела», — сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
