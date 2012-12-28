Все новости
Спорт
69
38 минут назад
1

Что это было? Мини-футбольный клуб проиграл дома – 0:6

Бразильский «дедушка» оформил «хет-трик» уже в первом тайме.

Громом среди ясного неба стал результат сегодняшнего матча Суперлиги, в котором липчане принимали «ИрАэро» из Иркутска. Соперники до игры располагались в турнирной таблице ниже Липецка, но встреча завершилась в их пользу со счётом – 6:0.

Героем встречи стал бразильские «легионер» сибиряков Паульньо, который ещё в первом тайме успел оформить хет-трик. При этом 40-летний латиноамериканец открыл счёт на 2-й минуте с 6-метрового пенальти, затем отличился с игры (16-я минута), а незадолго до перерыва (18-я минута) реализовал 10-метровый дабл-пенальти.

Во втором тайме бразильский «дедушка» уже не так феерил, а забивали Михаил Марков (21-я и 24-я минуты), Кирилл Козлов (29-я).

- С нулём голов (имеется ввиду, не забив ни разу, прим.) тяжело выиграть матч, - капитан липчан Исмаил Гибадуллин после игры высказал мысль, по глубине равную наблюдению, что Волга впадает в Каспийское море. И извинился перед болельщиками за результат.

Главный тренер Темур Алекберов вновь попытался списать неудачи на кадровые проблемы.

- Игры идут через два дня на третий, а у нас ситуация не улучшается – наоборот, становится только хуже, число травмированных игроков растёт, - говорит наставник, - Приходится выпускать молодых парней из дубля, а они ошибаются просто потому, что у них нет опыта. А опытные игроки делают ошибки либо оттого, что они устали, либо оттого, что пытаются сделать в игре то, что в целом пока не умеют, берут на себя слишком много. Чудес не случается: нужно иметь мастерство, нужно иметь силы, чтобы играть в футбол, который требует Суперлига.

В липецкой команде сейчас немало травмированных. Сегодня пропустил матч ещё и Денис Родин, который получил травму ещё в недавней игре на Кубок с питерским «Кристаллом» (2:2).

С другой стороны без травмированных в разгар сезона не обходится ни одна команда. Болельщики сетуют, что чуть ли не главной причиной сегодняшней ситуации является слабое летнее усиление команды. Как достижение вселенского масштаба подавался приезд в Липецк двух бразильцев, один из которых Кайо Педро уже покинул команду, сыграв лишь 1 матч в чемпионате. Официальная причина – семейные обстоятельства. Другой латиноамериканец 27-летний Рафаэль Феликс провёл за липчан три игры, забил один гол и с тех пор спокойно пребывает в лазарете.

Добавила странности и ситуация с лидером сборной Киргизии Мухамедом Аскарбековым. В Липецке гордились приглашением футболиста в сборную своей страны и его важной ролью, которую он сыграл в выходе киргизов в финальный турнир Кубка Азии. Но потом, как гром среди ясного неба грянула новость, что Аскарбеков покинул Липецк. Официальные лица тоже что-то лепетали про семейные обстоятельства, но в кулуарах, а затем и в Интернете появилась информация, что менеджеры клуба просто… не догадались оформить киргизу разрешение на работу в России, и пришлось расторгать заключённый аж на 2 года контакт. При этом в прошлом году в тульском ТЗМС таких проблем у Аскарбекова не возникало.

Результат всего вышесказанного написан сегодня на табло. И как бы не повторился завтра в повторной игре…

Фото vk.com/torpedofutsal
Мини-футбол
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Татьяна
20 минут назад
Ребята, мини - футбол это не ваше. Заканчивайте этот цирк.
Ответить
