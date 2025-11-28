Все новости
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
Происшествия
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Общество
В Липецкую область придет новая волна потепления
Погода в Липецке
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
Общество
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Общество
В доме на улице Желябова воду для отопления сливают в канализацию
Общество
Липецкая вечЁрка: дело руководства ОЭЗ «Липецк», прямая линия губернатора и рисунки в космосе
Общество
Водитель из Грязей задним ходом наехал на 70-летнюю прохожую
Происшествия
Два трупа найдены в Липецкой области
Происшествия
Сегодня в Липецке: самый необычный день рождения и ярая угроза безопасности – липчане перестают смотреть телевизор
Общество
Общество
342
сегодня, 13:25
1

Вторую половину моста на Плехановском спуске залили бетоном

Губернатор выразил уверенность, что последний из ремонтируемых в Липецке мостов откроют к концу года.

Рабочие ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» залили бетоном монолитную плиту на второй половине плехановского моста. Сверху им предстоит нанести гидроизоляция и накатать два слоя асфальтобетона. При этом сдать мост компания была должна еще 1 ноября.

76698cc4-7c52-420a-b5fb-c8a66f538361.jpg+2025-11-28-12.59.05+niz.jpg

4e511bfb-fa40-4b39-af0b-4c9fa17077ae.jpg+2025-11-28-12.59.05+niz.jpg

Сроки завершения реконструкции моста вчера обсуждалась на прямой линии губернатора. Игорь Артамонов сказал, что подрядчик должен сдать его к концу года.

Реконструкция моста 1956 года постройки на Плехановском спуске начался 15 октября 2024 года. В отсутствие конкурентов подрядчик из Подмосковья получил заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей.

Реконструкция сразу же стала проблемной. Строители обещали мэру закончить перекладку первой части моста к 20 мая. Но сделано это было на два месяца позже: только 21 июля рабочие перешли на вторую часть моста, открыв первую для движения транспорта. А 10 июля глава Липецка Роман Ченцов во время очередного визита на мост распекал начальника липецкого участка ПМК-22 Александра Махановского:

— По контракту, вы должны сдать нам мост в ноябре. Вы уже значительно выбились из графика работ, поэтому никаких объяснений тому, если вы не управитесь в срок со своими обязательствами, которые сами на себя и взяли, я не приму! — резко высказался мэр.

В свою очередь, Александр Махановский ссылался на задержки с поставками железобетона из Белгорода, а также на работы, не предусмотренные проектом. Например, в нем не был указан силовой кабель, который обеспечивает электроэнергией «Манеж» и другие районы города. Но декабрьские морозы, по словам строителей, не станут помехой в завершении ремонта. Обычный летний асфальт можно укладывать при температуре до - 10 градусов при соблюдении определенных технологий.

2ghgxonncu64u4suwj3ac3io8pqpdlnw.jpg

так выглядел мост месяц назад

К концу года, возможно, на двух сторонах моста смонтируют и металлическую ограду. ООО «Строительная компания «Липецк» уже изготовила 38 столбов и 33 секции из литого чугуна. Напомним, летом глава Липецка Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть на мост чугунные перила. Кстати, прежнюю чугунную ограду, демонтированную строителями в октябре прошлого года, в управлении главного смотрителя обещали отреставрировать и вернуть назад. Но очевидно, что-то пошло не так.
ремонт мостов
Комментарии (1)

Бетон
26 минут назад
Схватывается 30 дней. Так что ещё нескоро. И почему асфальтобетон везут из Белгорода за 400 км, здесь его нет ?
Ответить
