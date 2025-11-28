Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
сегодня, 13:25
Вторую половину моста на Плехановском спуске залили бетоном
Губернатор выразил уверенность, что последний из ремонтируемых в Липецке мостов откроют к концу года.
Сроки завершения реконструкции моста вчера обсуждалась на прямой линии губернатора. Игорь Артамонов сказал, что подрядчик должен сдать его к концу года.
Реконструкция моста 1956 года постройки на Плехановском спуске начался 15 октября 2024 года. В отсутствие конкурентов подрядчик из Подмосковья получил заказ по начальной цене контракта — за 191 106 750 рублей.
Реконструкция сразу же стала проблемной. Строители обещали мэру закончить перекладку первой части моста к 20 мая. Но сделано это было на два месяца позже: только 21 июля рабочие перешли на вторую часть моста, открыв первую для движения транспорта. А 10 июля глава Липецка Роман Ченцов во время очередного визита на мост распекал начальника липецкого участка ПМК-22 Александра Махановского:
— По контракту, вы должны сдать нам мост в ноябре. Вы уже значительно выбились из графика работ, поэтому никаких объяснений тому, если вы не управитесь в срок со своими обязательствами, которые сами на себя и взяли, я не приму! — резко высказался мэр.
В свою очередь, Александр Махановский ссылался на задержки с поставками железобетона из Белгорода, а также на работы, не предусмотренные проектом. Например, в нем не был указан силовой кабель, который обеспечивает электроэнергией «Манеж» и другие районы города. Но декабрьские морозы, по словам строителей, не станут помехой в завершении ремонта. Обычный летний асфальт можно укладывать при температуре до - 10 градусов при соблюдении определенных технологий.
так выглядел мост месяц назад
К концу года, возможно, на двух сторонах моста смонтируют и металлическую ограду. ООО «Строительная компания «Липецк» уже изготовила 38 столбов и 33 секции из литого чугуна. Напомним, летом глава Липецка Роман Ченцов заявил, что для сохранения исторического облика центра города нужно вернуть на мост чугунные перила. Кстати, прежнюю чугунную ограду, демонтированную строителями в октябре прошлого года, в управлении главного смотрителя обещали отреставрировать и вернуть назад. Но очевидно, что-то пошло не так.
