Руководителей экономзоны подозревают мошенничестве в особо крупном размере
В Липецке начали строить переход в никуда
Среди восьми приговоренных к пожизненным срокам за взрыв на Крымском мосту есть липчанин
В Липецкой области создан первый отряд для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА
Пьяный липчанин без прав угнал машину у принимавших его друзей
Липчанка стащила с кассы сотовый телефон, но он оказался терминалом оплаты
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
На «прямую линию» губернатора за три недели поступило 1 145 обращений липчан
В Липецкую область придет новая волна потепления
Липецкий губернатор вспомнил цитату о преступлениях капитала, отвечая на вопрос о дефиците льготных лекарств
Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в «Пятёрочке»

Билайн и X5 объявляют о старте продаж SIM-карт со специальным тарифом в торговой сети «Пятёрочка».

«Тариф с кешбэком» совмещает простое подключение связи и ощутимую выгоду от сервиса «Пакет» при повседневных покупках: пользователи тарифа получают 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» (кроме табачной продукции, лотерей, подарочных сертификатов и товаров с жёлтыми ценниками). Экономия может достигать до 6 000 рублей в месяц.
 
Специальный «Тариф с кешбэком» включает в себя 400 минут и 50 ГБ и стоит 590 рублей в месяц (единая цена для всех регионов присутствия*, без ежедневных списаний). При желании клиент может в приложении Билайна (12+) снизить количество минут или гигабайт и платить меньше. Кроме того, вне зависимости от выбранных пакетов пользователям нового тарифа бесплатно доступен безлимитный трафик** на музыку, видео, мессенджеры и социальные сети.
 
Как это работает для клиента
— Купите в «Пятёрочке» SIM-карту Билайна с тарифным планом «Тариф с кешбэком».
— Пройдите саморегистрацию через портал «Госуслуги» и активируйте тариф за 590 рублей в месяц.
— Войдите в приложение «Пятёрочки» (6+) или «Перекрёстка» (6+) с новым номером — сервис «Пакет» уже включён в тариф и доступен за 0 рублей.
— Получайте 9% кешбэка баллами «X5 Клуба» за каждую покупку в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» и оплачивайте ими последующие покупки по правилам «X5 Клуба». Максимум до 6 000 рублей выгоды в месяц.
 
Где купить
На старте продажи открыты в Москве и Московской области (около 1 650 магазинов). В рамках федерального запуска продукт станет доступен практически по всей России* — более чем в 8,5 тыс. торговых точек «Пятёрочка». Для удобства покупателей SIM-карты Билайна с «Тарифом с кешбэком» размещены на выделенной бренд-стойке с информационными материалами.
 
Почему это удобно
— Одна покупка — сразу связь и кешбэк за повседневные траты.
— Прозрачные условия: единая цена во всех регионах, без ежедневных списаний и скрытых опций.
— Кешбэк виден и управляется в приложении «Пятёрочки» (6+) или «Перекрёстка» (6+), подключение SIM-карты и связь — в приложении Билайна (12+).
— Максимальная выгода в «Пятёрочке» и «Перекрёстке»: пользователи тарифа получают все преимущества сервиса «Пакет» за 0 рублей: по 3 бесплатных доставки каждый месяц, 20% кешбэка баллами «X5 Клуба» на готовую еду и выпечку, до 50% кешбэка баллами «X5 Клуба» за горячие напитки, 10 любимых категорий и многое другое.
 
«Мы рады, что стратегическое партнерство с одним из крупнейших в стране ритейлером вышло на федеральный уровень. Мы в несколько раз увеличили свое присутствие в «Пятёрочке», расширив свою представленность далеко за пределы столичного региона. Такой шаг делает подключение наших услуг еще доступнее и удобнее для максимально широкой аудитории», — отметил Роман Прыганов, директор департамента по управлению партнерским каналом Билайна.
 
«Наше новое предложение совмещает простую механику и ощутимую выгоду: подключил связь — и сразу начал получать кешбэк за привычные ежедневные покупки. Это удобный способ экономить без лишних действий, доступный практически любому», — подчеркнул Андрей Губанов, директор департамента по развитию лояльности и игровых решений Билайна.
 
«Совместный тариф с Билайном  — это шаг к тому, чтобы повседневные покупки и сервисы связи работали на клиента вместе. Мы объединяем привычные действия покупателей в один удобный сценарий: человек получает качественную связь и делает покупки в «Пятёрочке» или «Перекрёстке» с существенной выгодой. Для нас важно, чтобы каждый продукт X5 давал реальную ценность и ощущение заботы в мелочах», — отметил Евгений Галимский, Директор по развитию лояльности и экосиcтемных продуктов Х5.
 
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636
В проекте участвуют только SIM-карты с технологией саморегистрации
 
*кроме Чукотского автономного округа и Норильска.
** В сети Билайн, кроме Чукотского АО, к ряду сервисов без траты пакета интернета по тарифу через офиц. прил.

