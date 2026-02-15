В Задонске за один день съели тонну ухи

Повара задонского техникума варили уху в самом большом котле Черноземья, объемом 500 литров.

15 февраля в Задонске прошел юбилейный, 10-й фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!». Центральный парк города превратился в кулинарную студию с соревнованием поваров за лучшую уху. Битву поваров судил президент ассоциации кулинаров и ресторанов Черноземья Дмитрий Выродов.Пока шесть поваров с помощниками колдовали у котлов, в парке бушевала ярмарка: на мангалах жарились шашлыки из всех видов мяса и рыбы, а на сковородах, в честь приближающейся Масленицы, шипели блины. Посетители фестиваля штурмовали торговые ряды со свежевыловленной рыбой и региональными деликатесами.Для любителей ярких кадров организаторы фестиваля подготовили тематические фотозоны. Гости с удовольствием примеряли на себя образы рыбаков и ловили на магнитные удочки призы из сухого пруда — пластиковой емкости. Со сцены звучали народные коллективы из Липецкой области и Рамонского района Воронежской области, а напротив сцены гости и артисты в народных костюмах водили хороводы. Развлечения в народном стиле не давали скучать ни детям, ни взрослым. Туристско-информационный центр «Задонская земля» проводил разные конкурсы и викторины, вручая победителям призы.Повара-«ушисты» варили главное блюдо фестиваля в шести котлах. Самый большой, причем, по словам Дмитрия Выродова, это самый объемный котел в Черноземье на 500 литров, принадлежал задонцам. В нем уху варили повара задонского политехнического техникума.— Главная рыба нашей ухи — бирюк. Его мы запасли на наш 500-литровый котел 60 килограммов. Где взяли такое количество? Задонские рыбаки несли нам в преддверии фестиваля бирючка, за что им огромное спасибо. Но кроме бирюка есть и щука, голавль и плотва. Тоже 60 килограммов. В общей сложности — 120 кило рыбы. На бирючке варили бульон, остальную рыбу очистили от костей и покрошили в уху, — рассказала «ушист» политехникума Елена Ефремова.Кстати, тех, кто хотел подсмотреть секреты поварского мастерства, ждал сюрприз: процесс приготовления ухи транслировался в режиме реального времени на большой экран. Каждый желающий мог увидеть, как рождается то самое наваристое чудо, и потом отправиться дегустировать результат.Остальные повара варили уху в 100-литровых котлах. Одним из участников кулинарной битвы стал гость с Камчатки Иван Рогов. Он для ухи использовал креветок и крабов.У Задонска была и еще одна команда — представителей местного водоканала. Шеф-повар Сергей Воронов варил уху из множества сортов рыб, но также с главным в составе — бирюком.Наваристую в прямом смысле слова уху приготовили представители археологического парка «Аргамач». Историк и по совместительству повар Александр Голотвин говорил, что для ухи не стоит жалеть не только рыбы, но и... сливочного масла, забрасывая в котел очередную пачку.Классический рецепт из многорыбья, овощей и ста граммов «беленькой» использовали в своей ухе представители администрации Рамонского района. Если честно, то «сто граммов» в ухе использовали едва ли не все повара.Готовой ухой угостили всех, кто присутствовал в парке, а это больше тысячи человек.Отдельная часть фестиваля развернулась на льду Дона. Любители зимней рыбалки соревновались не только в количестве, но и в качестве выловленной рыбы. Жюри скрупулезно взвешивало добычу, чтобы определить победителей в двух категориях: за самую крупную рыбу и за наибольший улов.Первое место занял Алексей Крамаренко, второе — Александр Родионов, третье досталось задончанке Ирине Афанасьевой. Девушка — завсегдатай как задонских фестивалей, так и практически всех рыбацких соревнований.Тройка лидеров получила заслуженные награды и звание лучших добытчиков бирючка.— Мы приехали впервые и под впечатлением: наконец поняли, чем отличается настоящая донская уха от той, что мы варим дома. Подсмотрели пару секретов на большом экране, теперь будем пробовать повторить, — поделилось семейство Петровых из Воронежа.— Десять лет назад все начиналось скромно, а сейчас — настоящий городской праздник. Сегодня попробовала и классическую уху, и авторскую, камчатскую. Вкусно везде по-своему. Очень радует, что повара держат марку и могут удивить даже искушенную публику, — оценила фестиваль Анна Семеновна из Задонска.Игорь, рыбак-любитель, участник, но не победитель соревнований, рассказал о ловле бирючка-носача:— Бирючок — рыба с характером, просто так не дается. Сегодня удача была не на моей стороне. Но здесь ценят не только удачливых, но и тех, кто просто увлечен зимней рыбалкой на Дону. Это стимулирует. Главное, что атмосфера братская: все друг друга поздравляют, угощают. До следующего года, Задонск! — сказал рыбак.Гость фестиваля, полярный исследователь и путешественник, Герой России Михаил Малахов признался, что, несмотря на то что он заядлый рыбак, ловил рыбу во всех морях и океанах мира, самых известных озерах и реках, о рыбке-бирючке услышал впервые.— Сам я из Рязани, вроде бы и рядом, а не слышал, признаюсь. В качестве компенсации на следующий фестиваль я привезу команду рязанцев! — заявил путешественник.По словам руководителя ассоциации рестораторов Черноземья Дмитрия Выродова, такие фестивали, как задонский, объединяют людей.— А еда объединяет особенно! Поэтому, когда мы собираемся на задонской земле, чтобы вкусить настоящей зимней рыбацкой ухи, это же просто невероятно! Целый год мы ждем этого фестиваля, чтобы здесь насладиться этой вкусной рыбкой – бирючком.А глава Задонского округа Алексей Щедров анонсировал следующий фестиваль:— Нас всех объединила великая река Дон! 2026 год объявлен годом единства народов России, на нашем фестивале также много представителей разных национальностей и культур, но река Дон исторически объединяла наши народы, наш уклад, нашу культуру, нашу самобытность. Убежден в том, что так будет всегда, — сказал глава округа и пригласил всех уже на следующий, XI фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся!».