Мощная метель может занести область сегодня вечером

О сложным метеоусловиях предупредили спасатели.



Вечер и завтрашний день в Липецкой области будут сложным: по прогнозам синоптиков, ожидаются, метель с сильным ветром, снежные заносы на дорогах.«с вечера 15 февраля и на следующий день в Липецкой области ожидаются сильный снег, местами с мокрым снегом, утром и днем в отдельных районах очень сильный снег. Местами метель, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы.Ветер ночью восточной четверти днем с переходом на западную четверть 8-13, местами порывы до 18 м/с.Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла», — говорится в штормовом предупреждении МЧС.МЧС и Госавтоинспекция рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. А если они все же необходимы, соблюдать предельную осторожность.