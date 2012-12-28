Погода в Липецке
Мощная метель может занести область сегодня вечером
О сложным метеоусловиях предупредили спасатели.
«с вечера 15 февраля и на следующий день в Липецкой области ожидаются сильный снег, местами с мокрым снегом, утром и днем в отдельных районах очень сильный снег. Местами метель, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы.
Ветер ночью восточной четверти днем с переходом на западную четверть 8-13, местами порывы до 18 м/с.
Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла», — говорится в штормовом предупреждении МЧС.
МЧС и Госавтоинспекция рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. А если они все же необходимы, соблюдать предельную осторожность.
