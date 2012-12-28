Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
Будущим мэром Липецка в сети назвали Давида Тодуа
Общество
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
Заметь — беспочвенные слухи всегда сбываться норовят
Неделя 48
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Атлантический циклон удерживает в Липецкой области теплую и дождливую погоду
Погода в Липецке
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
Житель Усмани вооружился до зубов
Происшествия
Читать все
От ночного клуба на Советской госпитализированы несколько подростков
Происшествия
У ночного клуба на Советской произошла драка
Происшествия
Состояние госпитализированных подростков на контроле у министра
Общество
На проспекте Победы водитель «ВАЗа» оседлал сугроб
Происшествия
Ледяная глыба рухнула вниз на улице Плеханова
Происшествия
МЧС предупредило липчан о мокром снеге и налипании на провода и деревья
Общество
Житель Усмани вооружился до зубов
Происшествия
Мощная метель может занести область сегодня вечером
Погода в Липецке
В 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
В Ельце завершили ремонт на водопроводе и вернули воду жителям
Общество
Читать все
Погода в Липецке
1301
сегодня, 14:00
3

Мощная метель может занести область сегодня вечером

О сложным метеоусловиях предупредили спасатели.

Вечер и завтрашний день в Липецкой области будут сложным: по прогнозам синоптиков, ожидаются, метель с сильным ветром, снежные заносы на дорогах. 

«с вечера 15 февраля и на следующий день в Липецкой области ожидаются сильный снег, местами с мокрым снегом, утром и днем в отдельных районах очень сильный снег. Местами метель, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы.

Ветер ночью восточной четверти днем с переходом на западную четверть 8-13, местами порывы до 18 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла», — говорится в штормовом предупреждении МЧС.

МЧС и Госавтоинспекция рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. А если они все же необходимы, соблюдать предельную осторожность.

снег
метель
ветер
2
3
0
4
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
К
сегодня, 14:17
"О сложныХ метеоусловиях предупредили" и "Вечер и завтрашний день в Липецкой области будут сложнымИ: "
Ответить
Нос
сегодня, 14:16
Мы очень Рады!!!!
Ответить
селянин
сегодня, 14:11
Надеюсь, что обитатели человейников вышли и почистили рыхлый снег у своих авто, выходной всё же.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить