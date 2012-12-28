На улице Терешковой нашли труп женщины

Причины и обстоятельства смерти 64-летней липчанки выясняют правоохранители.

15 февраля в 10:40 у дома №3 по улице Терешковой в Липецке нашли труп женщины без внешних признаков насильственной смерти.Личность погибшей установлена — она 64-летняя жительница этого дома.— Причины и обстоятельства смерти женщины устанавливаются, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.