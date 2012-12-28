Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
сегодня, 12:47
На улице Терешковой нашли труп женщины
Причины и обстоятельства смерти 64-летней липчанки выясняют правоохранители.
Личность погибшей установлена — она 64-летняя жительница этого дома.
— Причины и обстоятельства смерти женщины устанавливаются, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
