Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Происшествия
336
42 минуты назад
На инвалида знакомые оформили кредит без его ведома
Кредитный договор расторгли через суд.
«Осенью 2024 года двое жителей Данковского района через мобильное приложение банка оформили на мужчину без его ведома и согласия потребительский кредит на сумму более 100 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск о признании договора незаключенным и внесении изменений в кредитное досье мужчины — и эти требования было удовлетворены», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
0
1
0
1
0
Комментарии