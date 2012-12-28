Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Видео аварии на проспекте Победы
Происшествия
В Лев-Толстовском округе рухнул дом
Происшествия
Виновник ДТП на проспекте Победы мчал по дороге без прав
Происшествия
Избил и обокрал: конфликт на площади Мира попал на запись камеры наблюдения
Происшествия
Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Происшествия
Снежная лавина сошла на машину и тротуар в центре Липецка
Происшествия
В Нижнем парке переполнилась река Липовка
Общество
Из-за перевернувшегося грузовика образовался крупный затор под Ельцом
Происшествия
Трамваи встали из-за ДТП
Происшествия
Спасатели вскрыли сарай и обнаружили тело 50-летнего мужчины
Происшествия
Читать все
Ехавшая на устранение засора машина увязла в снежной каше
Общество
В Липецке случился зимний паводок
Общество
На окраине Липецка автобусы превратились в паромы
Общество
В Липецкой области снизилось производство электроники и оптики
Общество
В Задонске за один день съели тонну ухи
Общество
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Происшествия
Статистика: в Липецкой области стало меньше коров, свиней и коз
Экономика
Автобус «Москва-Липецк» попал в ДТП в Тульской области: два человека пострадали
Происшествия
«Спасательная операция» на дороге обернулась ДТП
Происшествия
На инвалида знакомые оформили кредит без его ведома
Происшествия
Читать все
Происшествия
336
42 минуты назад

На инвалида знакомые оформили кредит без его ведома

Кредитный договор расторгли через суд.

Данковская межрайонная прокуратура добилась признания незаключенным кредитного договора, оформленного мошенниками от имени обманутого ими инвалида. Причём этими мошенниками были знакомые мужчины, которые постоянно его обижали и унижали. 

«Осенью 2024 года двое жителей Данковского района через мобильное приложение банка оформили на мужчину без его ведома и согласия потребительский кредит на сумму более 100 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск о признании договора незаключенным и внесении изменений в кредитное досье мужчины — и эти требования было удовлетворены», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
мошенничество
0
1
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить