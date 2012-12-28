На инвалида знакомые оформили кредит без его ведома

Кредитный договор расторгли через суд.

Данковская межрайонная прокуратура добилась признания незаключенным кредитного договора, оформленного мошенниками от имени обманутого ими инвалида. Причём этими мошенниками были знакомые мужчины, которые постоянно его обижали и унижали.«Осенью 2024 года двое жителей Данковского района через мобильное приложение банка оформили на мужчину без его ведома и согласия потребительский кредит на сумму более 100 тысяч рублей. Прокуратура направила в суд иск о признании договора незаключенным и внесении изменений в кредитное досье мужчины — и эти требования было удовлетворены», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.