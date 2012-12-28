Все новости
Спорт
292
сегодня, 21:13
1

56-летний тренер пожалел, что не мог выйти на паркет

Липчане вылетели из Кубка России на первой же стадии.

Сборная Липецкой области по мини-футболу выбыла из Кубка России. Уже на первой стадии 1/8 финала липчане не сумели по сумме двух встреч обыграть «Кристалл» из Санкт-Петербурга: сегодняшняя ничья на паркете домашнего спорткомплекса «Атлант» была равносильна поражению – 2:2.

Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами, у липчан из-за них пришлось переводить в основу игроков дубля Тимура Алиева и Алексея Фетисова. А когда по ходу игры травму получил ещё и один из лидеров Денис Родин, с составом наступил полный швах.

Первый гол гостей на 14-й минуте получился курьёзным. Даниил Сальников в одной атаке обыграл Фетисова дважды и плотным ударом отправил мяч… между ног у опытного голкипера Леона Геджуа. Отыгрались липчане на 16-й минуте: Саяд Шакиев прострелил в правого фланга и пока ещё живой и здоровый Родин с ходу вколотил мяч в сетку – 1:1.

Во втором тайме гости вновь вышли вперёд. Капитан «Кристалла» Павел Соколов пробил в одно касание, рикошет дезориентировал Геджуа, и мяч влетел в сетку – 2:1.

Липецку пришлось идти вперёд большими силами, причем вратарь Геджуа нередко становился пятым атакующим игроком. Но в целом идей в атаке у липчан было немного, а действия – по большей части шаблонными и предсказуемыми. Гости отбивались без суеты и лишь на 35-й минуте не уследили за активным Шакиевым, который с близкого расстояния подставил ногу под дальний удар партнёра – 2:2.

В распоряжении подопечных Темура Алекберова оставались ещё 5 с половиной минут: в первой игре «Кристаллу» хватило этого времени, чтобы перевернуть ход матча, но с трудом волочившие ноги в конце матча липчане подвига не совершили. Вратарём-гонялой в концовке выступил уже Артур Мелконян.

Первая встреча в Санкт-Петербурге принесла победу «Кристаллу» - 4:3, он же и вышел в четвертьфинал, где встретится с чемпионом России «Ухтой».

Липецк ранее выбыл из Кубка лиги, а теперь – и из Кубка России, планы на сезон летят в тартарары. Остаётся сконцентрироваться на чемпионате, но и там отставание от 8-го места, дающего право выхода в плей-офф составляет уже 9 очков. Это место, к слову, занимает как раз «Кристалл».

Главный тренер не стал ругать подопечных за сегодняшний матч, посетовав на проблемы с составом.

- Аж самому хотелось выйти на площадку и помочь пацанам, - высказался 56-летний наставник.

Фото МФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) 
Мини-футбол
0
1
0
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мечты пенсионера
16 минут назад
Ну да - помочь пацанам спортивной ходьбой
Ответить
