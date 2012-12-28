В Липецкой области до +32 градусов

Погода остается сухой и очень жаркой.

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в теплой воздушной массе, на границе наступающего с севера антициклона. Существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 23 градуса тепла, что на 7-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, ночью 5-10 м/сек, днем немного усилится — до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16 градусов, днем — от +27 до +32.В Липецке переменная облачность, без осадков. Ночью — от +13 до +15, днем — от +30 до +32 градусов.День 19 мая стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году — 0 градусов.